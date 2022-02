Changement de programme pour le Volkswagen ID.Life

Présenté sous forme de concept à l’occasion du dernier salon de l’automobile Munich en septembre dernier, le Volkswagen ID.Life ne ferait déjà plus partie des plans de la marque allemande. Du côté de Wolfsburg, on annonce ainsi que le développement du petit véhicule électrique polyvalent a été stoppé, Volkswagen ayant visiblement choisi de miser sur une refonte du projet.

Si Volkswagen ne compte pas abandonner totalement l’idée de sortir sur le marché un véhicule moins cher que ceux actuellement proposés sur le marché de la voiture électrique, cela devrait prendre une autre forme que celle envisagée initialement.

Et selon les dernières informations venues d’Allemagne, le projet pourrait prendre le nom de ID.2, et qui serait décliné en deux versions.

Un premier véhicule ID.2 Urban qui, du point de vue du gabarit, se situerait entre la Polo et la Golf et un second, petit SUV électrique baptisé ID.2X. Plus surprenant, on annonce la sortie du premier véhicule électrique sur le marché dès 2025, soit la même échéance que le projet ID.Life initial, avec un prix toujours situé 20 000 et 25 000 €.

Avec l’abandon inattendu du concept ID.Life, Volkswagen semble avoir revu sa stratégie électrique sur la forme, mais conserve sur le fond des ambitions identiques.