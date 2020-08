Chez Renault, la Zoé devient la voiture la plus vendue aux particuliers

Depuis le début de l'année, la Zoé figure dans le top 10 des voitures les plus vendues en France. La preuve que l'électrique s'impose enfin ? Certes, les chiffres de début d'année de la Renault branchée ont été boostés par un contexte particulier : des livraisons de fin 2019 ont été reportées à 2020 pour améliorer le bilan CO2 du groupe (dès 2020, les marques doivent respecter un quota de CO2 en Europe sous peine d'amende à payer à partir de 2021).

Mais preuve que la voiture électrique arrive de plus en plus à séduire des automobilistes, nos confrères d'Autoactu révèlent que la Zoé a été la Renault la plus vendue aux particuliers en juillet, devant la Clio. Au global, en juillet, la citadine électrique était 5e sur le canal des particuliers, après les Peugeot 2008, Dacia Sandero, Peugeot 208 et la Toyota Yaris.

Évidemment, pour que les conducteurs passent à l'électrique, les aides à l'achat comptent énormément. Après le confinement, la Zoé a été portée par l'augmentation du bonus écologique (7 000 €) et la mise en place d'une prime à la casse exceptionnelle, qui a permis à davantage de Français de profiter du coup de pouce maximal de 5 000 €. Grâce à ces cadeaux de l'État, depuis le début de l'année, Renault a vendu aux particuliers plus de Zoé que de véhicules à moteur diesel.

En juillet, sur le canal des particuliers, les électriques ont atteint un niveau record avec plus de 8 % de part de marché.