Chez Tesla, une livraison éclair du véhicule après l'achat

Au mois de janvier, Tesla décidait d’opérer une grosse baisse de prix dans la gamme de ses Model 3 et Model Y sur le marché européen. La berline électrique du constructeur américain est désormais plus abordable de 9 000€ et le Model Y a lui perdu 3 000€ dans le prix de sa version d’entrée de gamme. Des baisses de prix qui font naturellement augmenter la demande, avec le risque de revenir à des délais de livraisons catastrophiques comme au printemps 2022, moment où les prix de la Tesla Model 3 avaient commencé à grimper de manière vertigineuse alors que tout le monde voulait ce modèle.

D’après les derniers chiffres de Troy Teslike, qui suit de près l’évolution des carnets de commande chez Tesla, il n’y a pour l’instant pas de quoi s’inquiéter à ce niveau : même si le niveau des commandes a augmenté suite aux baisses de prix, le constructeur aurait trouvé un bon équilibre entre le niveau de sa production et le nombre de commandes. Il faut dire que depuis l’été dernier, il y a moins de souci dans les usines de Tesla (notamment lié à la crise du covid-19 en Chine) et une plus grosse capacité de production.

19 jours pour avoir sa Tesla

D’après ces données de Troy Teslike et ses estimations datant du 28 février dernier, il fallait attendre en moyenne 19 jours en Europe pour avoir sa Tesla après l’avoir commandée. Ce délai d’attendre tombait même à 11 jours pour une Model 3 d’entrée de gamme, l’un des modèles les plus convoités car le moins cher de la gamme. A noter que ces délais de livraison se sont davantage allongés aux Etats-Unis, pays où les clients se ruent sur les Tesla suite aux grosses réductions de prix permises par l’Inflation Reduction Act. Là-bas, il fallait attendre en moyenne sa Tesla 42 jours après la commande. Précisons aussi que les délais de livraison sont plus longs pour les Model S et Y, avec en moyenne 95 jours en Europe au 28 février 2023.