Choisir des pneus rechapés pour abaisser l’empreinte carbone des parcs automobiles est-ce une bonne idée ?

La démarche de proposer aux entreprise d'équiper leurs véhicules de pneus rehcapés, s’inscrit dans la volonté « d’accompagner la transition énergétique des flottes et les entreprises dans leurs engagements RSE », Selon Eurofleet Tyres & Serices, à l'origine de l'offre.

Les pneumatiques représentent un enjeu majeur puisqu’ils impactent considérablement l’empreinte carbone d’un véhicule. Afin d'en diminuer le bilan Eurofleet Tyres & Services propose une solution bas-carbone en référençant les pneus reconditionnés de la marque Leonard et disponible dans près de 900 points de vente (Speedy, Côté Route et First Stop) sur l’ensemble de l’Hexagone.

Un pneu bas carbone

En moyenne un pneu rechapé représente 70 % d’extractions de ressources naturelles en moins qu’un équivalent neuf et une diminution de 29 % d’exploitation de terre en moins, de 24 % d’émission de CO2, de 21 % de pollution atmosphérique et de 19 % de consommation d’eau.

Leonard est fabriqué à Béthune par Blackstar, une entreprise française spécialiste du pneu rechapé issu des carcasses de pneumatiques premium, existantes et en parfait état, pour leur apposer une nouvelle bande de roulement aux performances élevées. Au final, le pneumatique remplit les mêmes exigences de qualité qu’un pneumatique neuf avec un process de fabrication 63 % moins impactant pour l'environnement d'après le communiqué.

La gamme comporte 42 références, de 14 à 18 pouces, de quoi équiper quasiment l'ensemble des véhicules (VP et VUL) en parcs.

Un avantage économique

Les pneus rechapés Leonard se veulent aussi performants que des pneus neufs pour un coût estimé, 30 % inférieur à celui d'un modèle neuf comparable. Une énorme source d’économie pour les parcs. Avec l’électrification des parcs, le seul poste pneus connaît une hausse d’environ 20 %, tant les modèles à batteries usent davantage leurs gommes que les thermiques. Certains produits rechapés, bénéficient également d’une meilleure résistance au roulement, pour un rendement énergétique quasi équivalent à celui d'un pneu neuf.

Un problème de marché

Selon le syndicat du pneu, " les importations de pneus neufs low cost dit mono-vie en provenance d’Asie font de tout temps obstacle au développement du rechapage. Pire, elles fragilisent toute l’industrie durant les périodes d’inflation. Les ventes de pneus rechapés ont ainsi chuté de 19,9% en 2023. 47 % des volumes de pneus rechapés ont été perdus en 10 ans. En 2014, 43 % des pneus poids lourds commercialisés en France étaient issus du rechapage, contre 25% en 2023." Cela concerne principalement les engins spéciaux et les poids lourds. Il n'empêche.

Les entreprises sont-elles prêtes à jouer le jeu du RSE et à adopter des montes rechapées pour leurs véhicules particuliers et leurs utilitaires légers ?