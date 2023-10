Pneus spéciaux pour voitures électriques : mythe ou réalité ?

La seule véritable différence entre un véhicule électrique et une voiture thermique outre sa motorisation, c’est son poids. Les VE sont nettement en surpoids puisqu’à de rares exceptions, la quasi-totalité des modèles disponibles sur le marché actuel dépassent les 1 500 kg, pour friser souvent les 2 000 kg.

Plus l’autonomie d’un VE est importante, plus ce dernier est lourd du fait de la nécessaire puissance de la batterie. Ainsi, par exemple, la petite Renault Zoé affiche un embonpoint à vide de 1 468 kg bien plus important que son équivalent thermique la Clio V qui ne pèse que 1 200 kg. Or, en fonction du poids du véhicule, le comportement routier diffère.

Si l’on ajoute à cela l’état catastrophique de la majorité du réseau français, la question que se posent les conducteurs interrogés dans l’étude réalisée par Apollo Tyres prend tout son sens.

Néanmoins, ce n’est pas le type de motorisation qui change réellement le comportement des pneumatiques et leur rapidité d’usure mais le poids du véhicule !

Les pneus destinés aux VE doivent-ils vraiment être différents ?

Alourdies par le poids de leurs batteries, les VE peuvent être plus exigeants en matière de performances pneumatiques dans 3 domaines : usure, autonomie et sonorité.

En effet, avec un VE le moteur électrique fournit un couple instantané ce qui induit un transfert de poids beaucoup plus marqué qui a un impact sur l’usure des pneus, notamment sur le train avant qui reçoit toute la charge.

En réduisant la résistance au roulement, certains pneumatiques vous apportent également une autonomie légèrement plus importante. De même, le bruit de roulement des pneumatiques est nettement plus perceptible pour le conducteur et les passagers, du fait de l’absence de celui du moteur, pour qui il devient très vite particulièrement désagréable, surtout sur les pavés.

De nombreuses références de pneumatiques actuelles répondent heureusement efficacement aux demandes des véhicules thermiques comme électriques, éliminant de fait les spécificités que ce nouveau marché pourrait exiger.

Un pneu pour chaque style de conduite ?

Comme pour nos véhicules thermiques, il n’existe pas de solution universelle pour les véhicules électriques. Tout dépend de l’utilisation de votre véhicule et de votre manière de conduire. Quant à choisir un pneu plutôt qu’un autre, la réponse se traduit aussi par vos exigences de conduite : routières, sportives, etc.

Si vous conduisez une petite citadine ou une routière vous rechercherez plutôt du confort avec des pneus tendres, alors que les amateurs de conduite sportive qui voudront voir leur véhicule réagir au quart de tour et « coller à la route » opteront pour un pneu sport spécifiquement conçu à cet usage.

Or, les véhicules électriques, du fait de leur masse supplémentaire d’environ 400 kg, nécessitent un excellent contrôle qui induit des pneus avec une rigidité accrue dans les virages pour maintenir des sensations de conduite du niveau de celles d’un moteur thermique.

Car ne nous leurrons pas, la sensation est très différente et si vous faites partie des conducteurs sportifs vous n’obtiendrez jamais le même plaisir de conduire.

Pour compenser l’augmentation de la masse du véhicule il est impératif que le pneu choisi offre 15 % de rigidité en plus dans les virages avec des modèles type Pilot Sport EV qui en outre minimisent l’effet de bruit. Heureusement pour les conducteurs de VE de nombreuses dimensions de pneus parfaitement classiques sont capables de supporter des charges lourdes.

Que faire à l’approche de l’hiver ?

Même si vous n’êtes pas amateur de sports de glisse et que vous ne vous rendez pas en montagne, dès que la température descend en dessous des 7 °C fatidiques, vos pneus été commencent à présenter une fâcheuse tendance à allonger les distances de freinage, surtout avec un véhicule particulièrement lourd.

Il faut donc, comme pour un véhicule thermique, envisager des pneus hiver qui conserveront leur flexibilité sur des routes légèrement enneigées ou verglacées et qui vous garantiront une distance d’arrêt normale. Là encore, nul besoin de pneus spécifiques, les différents modèles de type « Alpin » pour berlines, SUV et 4X4 classiques, prévus pour des véhicules haut de gamme, offrent un contrôle et une adhérence parfaite sur neige, verglas, sol mouillé ou sec.

Ces pneumatiques sont conçus pour réduire les distances de freinage en hiver ainsi que la consommation de carburant ou conserver l’autonomie d’un VE grâce à une résistance au roulement plus faible. Ce type de pneu, bien que créé à l’origine pour des véhicules thermiques, tient également compte du phénomène de surpoids et du couple des véhicules électriques.

Et si vous restez en zone urbaine vous pouvez également opter pour des pneus dits « 4 saisons » qui vous permettront toute l'année de vous déplacer en toute sécurité, partout et par tous les temps. Les dernières générations de pneus toutes saisons, toutes marques confondues, sont déjà homologuées pour la quasi-totalité des véhicules électriques, et ce quel que soit leur poids.