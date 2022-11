Citadines polyvalentes essence, le TOP 10 des consommations

Face à la montée en puissance des SUV citadins, les citadines polyvalentes essayent par tous les moyens de se faire aimer du public. Elles sont grandes (de 3,85 m à 4,11 m de long), confortables et souvent aussi bien équipées qu’une berline de catégorie supérieure. Dans cette catégorie on trouve trois citadines françaises, les Citroën C3, Peugeot 208 et Renault Clio. Nous avons volontairement limité notre choix à des voitures équipées d’un moteur essence de 90 à 120 ch, une puissance plus importante n’étant pas justifiée sauf pour une petite sportive et une puissance inférieure la condamnant souvent à moins de polyvalence.

Auparavant disponibles en deux carrosseries, trois et cinq portes, ces citadines polyvalentes n’existent plus maintenant qu’en cinq portes. Seule la Mini trois portes fait de la résistance mais en raison d’une puissance trop élevée (rien en dessous de 136 ch), elle ne peut figurer dans notre TOP 10. Autre citadine disponible en trois et cinq portes, la Ford Fiesta a disparu dernièrement du catalogue du constructeur et ne sera pas renouvelée, laissant sa place au SUV Ford Puma qui va bientôt être disponible en version 100 % électrique. C’est la même chose pour la Fiat 500 L qui a disparu, tandis que les Mitsubishi Space Star à moteur de 71 ch et la Suzuki Swift à moteur de 83 ch ne sont pas suffisamment puissantes. Ce n’est pas pour autant que ce nouveau TOP 10 manque de prétendantes, car ce sont dix-neuf citadines polyvalentes (dont trois variantes baroudeuses) qui sont en lice pour une place dans le TOP 10.

Afin de déterminer quelles sont les citadines polyvalentes équipées d’un moteur qui consomment le moins, nous nous sommes servis de la nouvelle norme WLTP (pour Worlwide harmonised Light vehicle Test Procedure). Par rapport à l’ancienne norme NEDC, la norme WLTP permet d’obtenir des résultats plus proches d’une conduite réelle. Ainsi la nouvelle norme WLTP prend en compte les spécifications de chaque véhicule en incluant l’ensemble de ses équipements en option. De même, il y a un allongement de la durée et de la distance parcourue lors des cycles d’homologation, le comportement de conduite et plus nerveux et réaliste, les essais sont réalisés à des vitesses plus élevées. Ce qui fait que par rapport à la norme NEDC, une motorisation mesurée avec la norme WLTP donnera comme résultat une consommation plus importante, plus conforme à la réalité. De plus, les mesures étant réalisées en respectant la même procédure d’homologation, il est possible de comparer plusieurs modèles en toute connaissance de cause.

Dans notre TOP 10 des citadines polyvalentes à moteur essence qui consomment le moins, nous avons pris comme référence la consommation mixte des modèles d’entrée de gamme (finition la plus basse). Il est toutefois bon de rappeler que malgré une norme WLTP plus proche de la réalité, en conduite de tous les jours la consommation est souvent plus importante que celle indiquée dans les fiches techniques des constructeurs. Enfin, si la catégorie des citadines polyvalentes à moteur essence a tendance à perdre des membres, elle va en accueillir un très prochainement, il s’agit de la Mitsubishi Colt qui va être lancée en 2023, elle devrait ressembler très fortement à la Renault Clio, dont elle reprendra la base et vraisemblablement la motorisation hybride. Cette année 2023 devrait également marquer les débuts d’une nouvelle Punto chez Fiat, elle reprendrait une base PSA.