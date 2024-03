Citroën Basalt (2024) : une nouvelle pierre à l'édifice sud-américain

Mais de quel bois est fait le Citroën Basalt ? Pour l’instant, on l’ignore. La marque aux chevrons vient de lâcher ce « teaser » sur son compte Instagram, montrant un véhicule vu de profil avec seulement sa partie arrière qui apparaît. La petite description glissée dans la publication précise son genre : « Le tout nouveau Citroën Basalt Vision est un SUV coupé compact. Développé précisément pour les goûts des clients en Amérique du sud et en Inde, il sera officiellement dévoilé le 27 mars prochain à 12h », peut-on lire.

Comme une C4X en plus haut sur pattes ?

Au vu de l’image et de la description, ce SUV « coupé » ressemblera donc à une compacte surélevée un peu à la façon d’un Renault Arkana ou…d’une Citroën C4X. Reste à savoir si une version européenne pourrait découler de ce concept-car qui ne semble pas viser la clientèle du Vieux Continent.

Sachant que la nouvelle C3 dérive d’un modèle d’abord lancé en Inde et en Amérique du Sud, c’est fort possible. Rappelons qu’un tout nouveau C3 Aircross doit arriver prochainement chez nous et que le C5 Aicross passera lui aussi à une nouvelle génération dans quelques mois. Il doit rester un peu de place dans cette gamme européenne pour un crossover « façon coupé », même si cela nuira inévitablement aux ventes de la C4X.