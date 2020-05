Citroën C1 : une série spéciale JCC+ avec Castelbajac

Citroën renouvelle sa collaboration avec Jean Charles de Castelbajac. Le constructeur et le couturier avaient proposé en 2018 une série très limitée de la C3, nommée JCC+. La JCC+ est de retour, mais cette fois sur la petite C1.

La carrosserie de l'auto adopte ainsi des éléments aux couleurs fétiches de Castelbajac. Les coques de rétroviseurs sont peintes en rouge, les centres des roues sont bleus et le liseré de la custode est jaune. L'ensemble reste toutefois sobre. Cette C1 sera disponible avec cinq teintes (Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, Noir Caldera et Rouge Scarlet). Les jantes 15 pouces et le toit sont peints en noir. On retrouve les élargisseurs d'aile des variantes Urban Ride.

À l’intérieur, on a le logo "JCC+" avec des chevrons brodés sur les appuie-tête avant et les tapis de sol. La sellerie est en partie bleue, le bandeau de la planche de bord est rouge, le contour des aérateurs est blanc tandis que la console centrale est en noir brillant.

Cette C1 JCC+ est basée sur la finition haute Shine, qui a déjà en série la climatisation manuelle, les rétros électriques et chauffants, la radio sur écran tactile 7 pouces, les compatibilités Apple Car Play et Android Auto et la caméra de recul. La JCC+ ajoute l'allumage automatique des feux et la clim devient automatique. Le prix n'a pas encore été dévoilé.