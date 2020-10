Citroën C3 Aircross : le SUV de la famille - Salon de l'auto Caradisiac

Au sol du béton brut, au-dessus de nos têtes, une voûte en béton de 30 mètres de long, dans cet univers inattendu, les rondeurs du Citroën C3 Aircross tranchent avec le reste du marché des SUV urbains. Le Français est apparu en 2017. Il avait pour mission de débuter l’offensive de la marque dans le milieu du SUV et aussi combler la disparition du C3 Picasso. Pour cela le constructeur a concentré ses efforts sur l’espace à bord, le volume de coffre et les aspects pratiques. Le C3 Aircross repose sur la plateforme du Peugeot 2008. Le français est fabriqué en Espagne (Saragosse) dans l’usine d’Opel.

Pour faire mouche auprès d’une clientèle qui n’a désormais que l’embarras du choix, Citroën a misé sur des thèmes qu’il maîtrise parfaitement : le design et le confort. Une nouvelle fois, les équipes de design ont pris une voie différente du troupeau en faisant preuve d’une extrême originalité. Le C3 Aircross est le SUV le plus pétillant et jovial du marché. Sa filiation avec la C3 dont il découle se traduit par des feux à double étage, une fine calandre chromée et des lignes en rondeur.

Le SUV de Citroën se place parmi les meilleurs élèves de sa catégorie dans le domaine des aspects pratiques. Son premier atout c’est son excellent rapport habitabilité/encombrement, ce qui signifie que les passagers ont de l’espace aux places arrière. De plus, ils disposent d’une banquette arrière coulissante sur 15 cm qui permet de privilégier, à loisir, le volume de coffre ou le confort des passagers. Elle est en plus scindable, fait assez rare sur le marché, ce qui autorise davantage de configurations. Les dossiers de la banquette arrière sont rabattables selon le schéma 40/20/40 et permettent une fois escamotés de dégager un volume maximum de 1 289 litres, pas mal ! Vous pouvez aussi charger des objets très longs (jusqu’à 2, 40 m) en rabattant le dossier du siège avant droit, ce que peu de concurrents proposent. Les rangements dans l’habitacle du Citroën C3 Aircross sont nombreux et l’atmosphère est ludique, ce qui peut plaire aux enfants.

Du côté des moteurs, le choix est donné, en essence, entre les Puretech 82, 110 et 130. La puissance intermédiaire peut recevoir la bonne boîte automatique. En diesel, Citroën reconduit le BlueHdi 100 et 130. Le français offre un excellent maintien de caisse sans pour autant rendre l’amortissement ferme. Les suspensions, les sièges larges et moelleux et l’isolation de qualité placent le SUV français pour nous parmi les plus confortables de sa catégorie mais aussi l’un des plus homogènes sur la route. Enfin, les citadins apprécieront sa belle agilité et son excellente visibilité périphérique.

Que vaut le Citroën C3 Aircross en occasion ?

Le Citroën C3 Aircross arrive en occasion : le bon plan de l'automne ?

Les premiers essais ont eu lieu il y a un an. Désormais, le C3 Aircross, SUV urbain de Citroën, débarque sur le marché de l'occasion. Y sera-t-il un aussi bon choix qu'en neuf ? La bonne affaire de cette fin d'année ? C'est ce que nous avons voulu savoir...

Le Citroën C3 Aircross en occasion Prix d'un Citroën C3 Aircross en neuf : de 18 600 € à 25 200 € Prix d'un Citroën C3 Aircross en occasion : de 12 000 € à 23 000 € Plus de 2 500 annonces de Citroën C3 Aircross en occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Evidemment, lorsque les ventes sont nombreuses, les soucis remontés aussi. Cependant, le C3 Aircross connaît vraiment une première partie de carrière mouvementée, avec beaucoup de soucis relevés. Entre autres, une usure prématurée et irrégulière des pneus, un véhicule qui tire à droite, des bugs électroniques, des soucis de bloc GPS, mais aussi des craquements des trains roulants, une boîte de vitesses très dure et quelques rares cas de casse de la courroie de distribution sur le 1.2 Puretech 110/130. En finition, les sièges s'usent et se déforment, les verrins de hayon peuvent aussi devenir rapidement faiblards. Bref, pas mal de points à surveiller en cas d'achat en occasion.

