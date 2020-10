Renault Captur VS Citroën C3 Aircross : première confrontation - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Le Citroën C3 Aircross et le Renault Captur de nouveau confrontés au salon de l'auto Caradisiac 2020

Le Captur est non seulement numéro un de sa catégorie, celle des SUV urbains, en France mais aussi en Europe avec près de 1,5 millions d’exemplaires vendus. Et le français compte bien le rester. Pour cette seconde génération Renault est reparti d’une feuille blanche. Plateforme, design, mécaniques tout est entièrement nouveau. Et il faudra bien ça pour rester compétitif car aujourd’hui près d’une quinzaine de concurrents se bousculent au portillon et notamment les prochains Peugeot 2008, Ford Puma ou encore Nissan Juke. En attendant ces matchs à venir, c’est face au Citroën C3 Aircross que le français se mesure aujourd’hui.

Le SUV des chevrons est actuellement notre favori parmi la vingtaine de SUV urbains présents sur le marché. En effet, le français s’est imposé grâce à son excellent compromis sur route mais également son budget serré lors de notre dernier maxi comparatif réalisé au printemps 2018. Du haut de ses 4,15 m, le C3 Aircross se positionne parmi les grands de la catégorie. Il avait pour tâche à son lancement en 2017, de combler la disparition du C3 Picasso au catalogue de la marque et de servir de rampe de lancement aux nouveaux SUV de Citroën dont le grand frère, C5 Aircross. Le pari semble réussi avec déjà plus de 200 000 ventes réalisées en un peu plus d’un an et demi. Il faut dire que Citroën a misé sur des thèmes qu’il maîtrise parfaitement : le design et le confort. Il est le plus pétillant et jovial du marché avec ses lignes en rondeur et sa carrosserie personnalisable.

Le Captur de seconde génération a lui aussi capitalisé sur son design très apprécié de la clientèle. Il conserve donc un lien de parenté avec l'ancien tout faisant évoluer les proportions. Il est plus long (4,23 m), plus large et gagne en muscle. Le Captur conserve également un très fort niveau de personnalisation entre la carrosserie, le toit, les rétroviseurs et les jantes.

Aspects pratiques : les meilleurs du marché

Un SUV urbain se doit aujourd’hui de satisfaire aux exigences quotidiennes d’une petite famille. Certains modèles ont des prédispositions dans ce domaine et notamment le C3 Aircross avec sa silhouette « volumique ». D’ailleurs le SUV des chevrons s’illustre par son excellent rapport habitabilité/encombrement. Autrement dit, il offre un espace excellent à vivre équivalent à celui du Captur malgré ses 10 cm de moins en longueur. Les volumes de coffre sont quasiment équivalents selon la configuration choisie (banquette avancée, reculée ou rabattue) avec une moyenne qui oscille entre 410 et 1 289 litres contre 536 et 1 275 litres pour le Captur. Les deux modèles disposent d’un plancher à deux niveaux et n’offrent pas une surface de chargement totalement plane une fois la banquette arrière rabattue.

De manière plus générale, les deux français se démarquent de la concurrence par la présence d’une très pratique banquette arrière coulissante. A la différence, celle du C3 Aircross est scindable en deux parties alors que celle du Captur est monobloc et plutôt lourde à manipuler. Notez enfin que les dossiers arrière du C3 Aircross sont inclinables. Les deux modèles proposent enfin une dizaine de rangements.

Quant à la qualité perçue, l’on doit bien reconnaître les efforts apportés par Renault à son modèle. Le Captur présente des plastiques souples plus soignés sur la partie haute alors que le C3 Aircross mise sur plastiques durs et fragiles. Le sentiment de qualité est plus fort à bord du Captur, toutefois il faut reconnaître l’originalité du dessin de la planche de bord du C3 Aircross.

Cette seconde génération de Captur a réalisé un bond en matière d’aspects pratiques mais pas suffisamment pour détrôner le C3 Aircross de son leadership. Le SUV de Citroën est aussi vivable, plus modulable et tout aussi généreuses en rangements, le tout pour une longueur plus contenue.

Victoire du Citroën C3 Aircross sur la partie pratique.

Pratique Captur 1.3 TCe 130 Intens C3 Aircross 1.2 Puretech 130 Origins Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 15,3 /20 15,6 /20 Explication des critères de notation

Budget : deux modèles attractifs

Les deux constructeurs français ont la réputation de construire des véhicules assez économiques, peut-être même un peu plus Renault que Citroën. Mais concernant cette lutte Captur/C3 Aircross, Renault a trouvé son maître. En effet, le C3 Aircross, même en finition haut de gamme Origins, est bien plus abordable à l’achat qu’un Captur Intens (1 550 € d’économisés), ce dernier étant cependant plus technologique (mais le rapport prix/équipement est noté au chapitre dédié). Il gagne encore des points au chapitre consommation, en affichant officiellement 0,4 litres de moins que le SUV urbain au losange. Cela permet d’économiser presque une centaine d’euros chaque année, pour 15 000 km parcourus. Mais aussi d’éviter tout malus, avec 115 grammes de CO2 émis par km, quand le Captur est à 128 grammes (malus de 90 €). Les garanties sont équivalentes, et basiques, ce n’est pas ce qui fera basculer le match. Alors bien sûr, le C3 Aircross perd des points à cause de son moteur à courroie de distribution, tandis que le Captur possède un bloc TCe à chaîne sans entretien. Il décôtera aussi un peu plus. Mais au final, son prix et sa consommation sont tellement en sa faveur qu’il remporte la victoire au chapitre budget.

Victoire du Citroën C3 Aircross pour la partie budget.

Budget Captur 1.3 TCe 130 Intens C3 Aircross 1.2 Puretech 130 Origins Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,3 /20 12,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : le Captur en tête

Un fossé sépare le Citroen C3 Aircross Puretech 130 Origins du Renault Captur TCE 130 ch Intens en matière de tarifs : 1 550 € en faveur du SUV aux chevrons ! Mais ce dernier présente quelques lacunes dans sa dotation de série qu'il convient de combler en feuilletant le catalogue des options pour choisir l'accès et démarrage mains libres en option à 350 €, le Pack Safety 2 à 350 € (Active Safety Brake, alerte attention conducteur, alerte Risque Collision, commutation automatique des feux de route et le Pack Enfant à 300 € (banquette arrière coulissante), ce qui ne laisse au final une différence que de 550 € entre nos deux protagonistes.

Mais le C3 Aircross montre ici clairement qu'il n'est pas de la même génération que le tout nouveau Captur. Ce dernier présente en effet des équipements de série que le SUV aux chevrons ne peut tout simplement pas avoir comme l'instrumentation numérique, les jantes de 18 pouces ou les feux Full LED avant et arrière, ce qui fait plus que combler la différence de prix et accorde largement la victoire sur cette partie au SUV au losange.

Victoire du Renault Captur sur le partie équipement.