Citroën C3 restylée (2020) : nouvelle gamme et série spéciale C-Series, prix dès 14 800 €

Le choix des moteurs

Il n'y a pas de changement de ce côté. Le petit bloc de 68 ch avait déjà disparu de la gamme, on a donc pour l'essence le choix entre les PureTech de 83 ou 110 ch. La C3 conserve une offre diesel, avec le Blue HDi 100 ch. Le PureTech 110 ch est le seul bloc disponible avec une boîte automatique 6 rapports.

La personnalisation

C'est un des arguments de vente de la C3. Citroën le renforce, en boostant les possibilités de personnalisation, qui passent de 36 à 97 combinaisons. Il y a d'abord sept teintes de caisse, dont deux nouvelles : Rouge Elixir et Sping Blue. Ensuite, le nombre de "packs color" (enjoliveurs d'antibrouillards et d'Airbump) et de couleurs de toit passe de trois à quatre, avec le Bleu Emeraude qui s'ajoute aux noir, blanc et rouge. Il y a de plus trois décors de pavillon.

À l’intérieur, il y a deux nouvelles ambiances, avec notamment la Techwood, qui propose un habillage façon bois pour le bandeau de planche de bord.

Les finitions et les principaux équipements de série

Citroën ajoute les niveaux Feel Pack et Shine Pack. La version de base passe de 14 450 à 14 800 €, mais gagne en série les phares LED, la radio numérique, les coques de rétros noires et les poignées de portes couleur carrosserie.

Live : phares LED, six airbags, alerte franchissement ligne blanche, reconnaissance des panneaux de vitesse, banquette 1/3-2/3, ordinateur de bord, vitres avant électriques, régulateur de vitesse, radio avec Bluetooth, volant réglable hauteur/profondeur…

Feel : Live + climatisation, rétros électriques et dégivrants, élargisseurs d'ailes…

Feel Pack : Feel + Airbump, écran tactile 7 pouces, climatisation automatique, antibrouillards, rétros rabattables électriquement…

Shine : Feel Pack + aide au stationnement arrière, navigation, jantes 16 pouces, toit noir, allumage automatique des phares, capteur de pluie…

Shine Pack : Shine + caméra de recul, jantes 17 pouces, vitres arrière électriques, ambiance Techwood…

Les prix

Essence

- PureTech 83 ch BVM > Live : 14 800 €, Feel : 16 000 €, Feel Pack : 16 800 €, Shine : 18 550 €, Shine Pack : 19 450 €.

- PureTech 110 ch BVM6 > Feel Pack : 18 450 €, Shine : 20 200 €, Shine Pack : 21 100 €.

- PureTech 110 ch EAT6 > Shine : 21 600 €, Shine Pack : 22 500 €.

Diesel

- Blue HDi 100 ch BVM > Feel : 18 800 €, Feel Pack : 19 600 €, Shine : 21 350 €, Shine Pack : 22 250 €.

La série spéciale C-Series

Après la C4 Cactus et le C3 Aircross, la série spéciale C-Series rejoint la gamme de la Nouvelle C3. On retrouve l'équipement du niveau Feel Pack (voir ci-dessus) avec en plus en série : aide au stationnement arrière, jantes 16 pouces, vitres arrière électriques, allumage automatique des phares, capteur de pluie, vitres arrière et lunette surteintées. Il y a un pack de personnalisation spécifique, avec notamment des inserts en rouge anodisé.

La C-Series coûte 17 750 € en PureTech 83 ch, 19 400 € en PureTech 110 ch et 20 550 € en BlueHDi 100 ch.