Citroen C3 : un million d'exemplaires pour la troisième génération

Cap symbolique pour la C3. Citroën a annoncé cette semaine que la troisième génération de sa citadine venait de passer la barre du million d'exemplaires. Tous ont été produits dans l'usine de Trnava en Slovaquie. Citroën avait écoulé 3,5 millions d'unités de deux premières générations.

L'actuelle C3 a été lancée fin 2016. Avec elle, la dynastie a pris un nouveau départ, avec l'abandon de la silhouette rondouillarde, lointaine inspiration de la 2CV. La raison ? La dernière C3 est étroitement dérivée de la première Peugeot 208, elle en a repris la structure.

Mais à partir de la même caisse, les designers ont su imaginer un produit bien distinct, avec des originalités esthétiques typiques de Citroën, comme le regard sur deux étages. La bonne idée a surtout été de miser sur la personnalisation. C'est d'ailleurs devenu une marque de fabrique pour Citroën, puisque la plupart des modèles ont ensuite repris le principe.

Sur la C3, il a été renforcé à l'occasion du restylage en 2020, portant le nombre de combinaisons possibles à 97, grâce à 7 couleurs de carrosserie, 4 couleurs de toit, 3 décors de toit et 4 couleurs pour les antibrouillards et Airbump. Et depuis le début, près de deux tiers des C3 vendues ont une carrosserie bicolore.

Pour fêter le cap du million d'exemplaires, Citroën annonce d'ailleurs qu'il va offrir la personnalisation sur les C3 pendant un million de secondes, soit onze jours. Les dates n'ont toutefois pas été précisées.