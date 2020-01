Citroën confirme son essai de l'après-vente 24/7

Citroën compare son service automatisé d'après-vente aux "Drive" des supermarchés. Le "Citroën Service 24/7" permet en effet aux clients de venir déposer et récupérer leur véhicule à n'importe quelle heure, sur simple rendez-vous et sans interaction avec un membre du personnel. Le paiement des opérations de maintenance et de la révision se fait ensuite en ligne, simplifiant le parcours du propriétaire du véhicule.

En plus de la maintenance et des services d'après-vente, cette borne permet également de retirer/restituer un véhicule de remplacement, mais aussi une voiture de location dans le cadre du programme Citroën Rent&Smile.

Jusque là, Citroën testait ce dispositif sur deux sites : à Massy et Marseille. La marque aux chevrons annonce des essais concluants ("utilisé dans près de 70% des cas en dehors des horaires d’ouverture du point de vente") et surtout une étendue du programme à une cinquantaine de sites Citroën en Europe au premier semestre. D'ici fin 2020, Citroën prévoit une centaine de bornes automatiques à l'international.

Une automatisation de l'après-vente qui commence à intéresser les constructeurs, puisque des marques comme Audi ont déjà débuté ce service dans certains pays.