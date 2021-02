Citroën dévoile son Berlingo électrique

Le groupe PSA a décidé de sortir ses véhicules utilitaires un par un, au compte-gouttes. Un coup chez Opel, un coup chez Peugeot, et maintenant chze Citroën avec l'arrivée du Berlingo électrique, ou "e-Berlingo", qui n'est pas une surprise en soi puisqu'il reprend exactement les caractéristiques de ses cousins français et allemand.

Le e-Berlingo adopte en effet la batterie de 50 kWh répandue dans l'ensemble du groupe PSA, avec son moteur électrique de 136 ch. Trois modes de conduite sont proposés, et jouent sur le couple et la puissance pour augmenter l'autonomie de ce Berlingo à batterie qui est annoncé à 280 km sur cycle WLTP. Rappelons que les batteries peuvent se charger sur des puissances allant de la prise domestique à 100 kW en courant continu, en passant par des Wallbox en courant alternatif allant de 3,7 à 22 kW.

A l'intérieur, l'espace est en grande partie modulable et permet d'accueillir entre 5 et 7 places selon la configuration. Citroën proposera d'ailleurs deux variantes du e-Berlingo : un standard de 4,40 mètres et un long de 4,75 mètres, lequel aura droit à 2,1 mètres cubes d'espace de chargement et 3,05 mètres de longueur de chargement. En configuration 5 places, les coffres affichent respectivement 775 et 1050 litres.

A l'intérieur, le Berlingo dispose d'un écran tactile de 8 pouces et d'une instrumentation numérique d 10 pouces de série dès le niveau de finition Feel Pack. Il embarque également l'affichage tête haute en couleur, le Park Assist, la caméra de recul ou encore les connectivités Android Auto et Apple CarPlay.

Le Citroën e-Berlingo arrivera en concession au second semestre, les tarifs n'étant pas encore connus.