Citroën dévoile une partie de la nouvelle e-C4

A quoi va ressembler la nouvelle berline compacte de Citroën ? Le suspens prendra fin le 30 juin avec la révélation de la e-C4, une des nouvelles électriques aux chevrons, qui repose sur la plateforme modulaire de PSA. Le constructeur soigne sa communication autour de la nouvelle C4 et de sa déclinaison e-C4 en exposant certaines parties de l'auto à deux semaines du jour J.

L'image marquante est celle du feu arrière, au dessin particulièrement travaillé et original, qui tranche totalement avec celui de la C4 Cactus. Le logo "e-C4" de la poupe est également visible dans ce court extrait de la présentation vidéo. Citroën place met déjà le mot "confort" en avant, signe que ce devrait être une des caractéristiques principales de l'auto. Rappelons justement que Citroën a beaucoup travaillé dans ce sens ces dernières années avec les selleries spécifiques et les amortisseurs à butées hydrauliques.

Le reste de la gamme de la C4 sera quant à lui plus classique avec les moteurs essence et diesels habituels et la combinaison de boîtes manuelle et automatique.