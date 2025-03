Avec ce moteur de 156 ch et la batterie de 51 kWh, l'ë-C4 propose seulement deux finitions, imposant au minimum le niveau Plus (à partir de 35 800 € au catalogue) doté d’office des sièges moelleux « Advanced Comfort » avec réglage lombaire conducteur, de la caméra de recul, des poches aumônière et des rétroviseurs rabattables électriquement. Des équipements qui viennent s’ajouter à l’écran central de 10'', aux radars de recul, à la clim auto bizone et à la suspension à butée hydraulique de la version de base (réservée à la 136 ch). Une dotation correcte certes, mais qui donne envie de passer au niveau supérieur.

Car pour 2 200 € de plus "seulement", notre haut de gamme Max ajoute l’accès mains libres, le GPS, des vitres arrière surteintées, l’instrumentation numérique 7 pouces, l’aide au stationnement avant, des jantes alliage, le régulateur de vitesse adaptatif et le surveillant d’angles morts. Hélas, la pompe à chaleur, moins énergivore, réclame toujours 450 €. Et si l'on accède à l’option conduite semi-autonome, il faut prévoir tout de même 950 €.