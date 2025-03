La concurrence : compétitive, sauf dans la famille Stellantis…

Hormis les Peugeot e-308 et Opel Astra Electric qui tentent toujours de surfer sur l'effet nouveauté avec des tickets d'entrée supérieurs à 40 000 €, toutes les berlines électriques rivales de cette ë-C4 156 ch ont vu leurs tarifs baisser avec le temps. Ainsi, les budgets avoisinant les 35 000 € peuvent également être tentés par une VW ID.3 d'entrée de gamme "Pure" à la batterie équivalente (52 kWh), ou par une Renault Mégane "Autonomie Confort" à la pile un peu plus grosse (60 kWh). On pourra également citer la Chinoise BYD Dolphin, pas beaucoup moins chère à prestations proches, faute de bonus gouvernemental…

À retenir : pour son confort…

Pour sûr, les faibles facultés à voyager de l'ë-C4 déçoivent toujours, alors que ses prestations globales, notamment son habitabilité et ses aspects pratiques, invitent à prendre la route. Mais c'est le lot de toutes les berlines compactes électriques à ce prix. Une fois cette règle assimilée, retenons qu'en digne Citroën, l'ë-C4 s'apprécie davantage pour son confort que pour le dynamisme de son comportement, et que ses aspects pratiques (rangements, modularité, protections de carrosserie) compensent en partie la désuétude de ses systèmes d'infodivertissement.

Caradisiac a aimé :

Confort royal

Aspects pratiques

Équipement

Consommation d'électricité

Caradisiac n'a pas aimé :

Autonomie sur autoroute

Comportement pataud

Écrans datés