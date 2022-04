Citroën et Renault misent sur les produits dérivés pour capter de nouveaux clients

C'est une toute petite partie de l'activité d'un constructeur, mais elle est très importante. Comme l'expliquait récemment Renault, la boutique de produits dérivés permet "une relation affective forte entre elle et ses clients", mais elle permet aussi de toucher un public qui va au-delà des acheteurs de "vraies" voitures.

Le Losange vient ainsi de créer un nouvel "e-shop", nommé "The Originals Renault". Un nouveau site qui représente selon lui "un appui stratégique pour dynamiser la marque". Preuve de son importance, le constructeur en a fait la pub via la télévision. Plus de 400 produits sont déjà référencés. Il y a bien sûr les incontournables miniatures, mais aussi de la mode, des jouets, des accessoires, de la décoration.

Ce site est né sous l'impulsion d'Arnaud Belloni, directeur du marketing de Renault depuis 2020, à qui l'on doit aussi le renouveau des pubs de la marque. Arnaud Belloni était avant chez Citroën, où il a développé une stratégie similaire, avec une boutique en ligne, mais aussi de beaux espaces dédiés à ce type de vente sur les stands des salons.

On se souvient de la mini-boutique "Le Petit Citroën" au Mondial de l'Auto 2018, accompagnée d'un Berlingo Van aménagé pour l'occasion. Chez Renault, l'Atelier des Champs-Elysées met en bonne vue les produits dérivés, juste après l'entrée. Des espaces qui plaisent aux grands et aux petits, car l'idée est aussi de semer une graine dans l'esprit de jeunes passionnés et potentiels futurs clients.

L'important de nos jours, c'est évidemment le net. Citroën vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site. La marque évoque un processus de commande simplifié et un site qui peut s'utiliser sur ordinateur, smartphone et tablette. Le site va prendre en compte de nouveaux langages, comme l'allemand et le néerlandais, autre illustration de la volonté de capter un plus large public via ce canal.

À l'approche de la fête des mères et de la fête des pères, c'est l'occasion de trouver des idées de cadeaux originales, comme le bac à glaçons Mehari !