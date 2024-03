Trente ans déjà pour la Xantia Activa, la voiture qui vire à plat. A cette occasion, le Conservatoire Citroën & DS, situé à Aulnay sous Bois en région parisienne, organise une manifestation le samedi 13 avril de 14 à 18 heures en présence de l’Activa Club. Une trentaine de voitures seront ainsi exposées, et les visiteurs pourront accéder librement aux collections du Conservatoire, mais aussi échanger avec d’anciens salariés qui ont participé à la conception du modèle. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour tout bon citroëniste, ce qui est peut-être votre cas si vous lisez ces lignes.

Pour les autres, un petit rappel. Equipée d’un système antiroulis SC-CAR redoutable d’efficacité, la Xantia Activa illustre à merveille ce grain de folie technologie qui a longtemps guidé Citroën…mais un grain de folie qui a impressionné tout le monde à l’époque, avec ce test d’évitement bouclé à 85 km/h par la version V6, alors même que l’on considérait que 70 km/h était déjà une barrière haute. Cette efficacité routière inspirera à Jacques Séguéla et ses équipes une publicité d’anthologie, mettant en scène le sprinter Car Lewis qui entre au monastère après avoir parié (et perdu) qu’il était impossible qu’une voiture vire à plat.

Citroën fête l’anniversaire de la Xantia Activa

Tarifs d’entrée au Conservatoire le 13/04 (sur place) :

Adultes (à partir de 18 ans) : 12 €

Etudiants, personnel Stellantis : 9 €

Jeunes (7-17 ans) : 6 €

Enfants (0-6 ans) et Membres de L’Aventure Peugeot Citroën DS : gratuit