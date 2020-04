Citroën : la nouvelle C5 confirmée

Pendant le confinement, les dirigeants de Citroën se laissent aller à quelques confidences dans une série de vidéos postées sur les réseaux sociaux de la marque. Il y a deux semaines, Vincent Cobee, le nouveau patron des chevrons, confirmait que la nouvelle C4 serait dévoilée d'ici l'été. Cette fois, c'est Laurence Hansen, directrice produit et stratégie de Citroën, qui a fait des déclarations sur un autre projet très important, la future berline.

Si Vincent Cobee avait donné des détails plutôt précis sur la C4, Laurence Hansen est restée plus vague sur la berline. Logique, l'échéance est plus lointaine, puisque le modèle devrait être dévoilé courant 2021. Mais son intervention a néanmoins permis de confirmer le projet. La directrice dit d'ailleurs avec humour "elle existe !".

De quoi rassurer. On aurait pu avoir le doute. Le marché des berlines s'est effondré en Europe, mais Citroën a lancé le développement d'une nouvelle berline en comptant sur la Chine, pays où ce type de véhicule est encore bien apprécié. Or, la situation de PSA dans l'Empire du Milieu frôle la catastrophe et des arbitrages de Carlos Tavares sont attendus. À cela s'ajoutent les conséquences économiques liées à la pandémie de Covid-19, qui vont pousser les marques à faire des choix budgétaires. On aurait donc pu craindre l'arrêt du projet, même s'il est vrai que celui-ci doit être bien avancé en interne.

Ce n'est donc pas le cas. Laurence Hansen a souligné sur Facebook que cette nouvelle berline, dont le nom reste inconnu (ce peut être C5, C6 ou une surprise), est "splendide" et a "une personnalité incroyable". L'auto devrait s'inspirer du concept CXperience, dévoilé au Mondial de l'Automobile 2016. Sa silhouette devrait ainsi faire un clin d'œil (mais pas trop appuyé non plus) à la CX.