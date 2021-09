"The urban collectif" voici le nom de l'association entre Citroën, JC Decaux et le groupe hotelier Accor. Ce partenariat entre ces trois entreprises françaises d'envergure internationales a donné naissance à une vision inédite de la mobilité urbaine.

Citroën nous dévoile sa vision de mobilité urbaine autonome

Ce thème est loin d'être une première car Renault en 2018 avait dévoilé les concepts EZ PRO et EZ GO, des véhicules électriques autonomes à multiples utilisations et c'est justement cette thématique que Citroën et ses associés explorent aujourd'hui.

La clé de voûte de ce dispositif réside dans le Citroën skate, une plateforme électrique 100 % autonome qui se distingue par ses moteurs implantés dans chacune des quatre roues, une technologie développée par le manufacturier américain Goodyear. Citroën s'est occupé de la partie technique tandis qu'Accor et JC Decaux ont créé des modules spécifiques.

Ainsi, Accor a en inventé deux. Le premier dénommé "Sofitel en Voyage "reprend bien évidemment le nom des hôtels de luxe du groupe. C'est justement cette notion qui est mise en avant ici. Il s'agit d'un parallélépipède architectural de verre et de marqueterie. Deux portes coulissantes permettent à deux ou trois passagers d'accéder à un intérieur recours intégralement de velours orange sanguine. Un bandeau lumineux diffuse des informations tandis que les occupants peuvent savourer une coupe de champagne grâce au bar intégré.

Le second élaboré par une autre marque du même groupe "Pullman" propose une solution originale pour faire du sport durant les périodes de voyage. Il permet de faire soit du rameur ou du vélo, tout en étant protégé des regards par la structure vitrée avec des nuances irisées de bleu, violet, rose et de vert.

Enfin, le troisième a été conçu par JC Decaux, le spécialiste de l'aménagement urbain. Celui -ci représente un moyen de transport pour 5 personnes.

Le skate Citroën peut ainsi se connecter à ces pods en moins de 10 secondes, 7 jours/7, 24h/24 et se recharge sur des bases dédiées. Long de 2,60 m, large de 1,60 m de large et haut de 51 cm, ce skate peut circuler en toute autonomie à des vitesses comprises entre 5 et 25 km/h suivant l'utilisation.

Bien évidemment et comme vous pouvez vous en douter, cette vision est très loin de devenir réalité dans un futur proche puisqu'il manque surtout des infrastructures et notamment des voies réservées à ce type de véhicules, mais une chose est sûre Citroën a le mérite de proposer une solution.