Citroën simplifie sa gamme et aligne ses tarifs au niveau européen

La suppression des types de carrosserie (break, cabriolet, 3 portes) n’est pas récente, et se poursuit encore. Chez Citroën, c’est la gamme actuelle qui est revue à la baisse. Selon le modèle choisi, la marque propose aujourd’hui entre trois (C4 X et C5 X) et quatre niveaux différents (C4).

À partir du 1er septembre, le client devra se contenter de trois niveaux seulement : You, Plus et Max. Citroën souhaite apporter « plus de lisibilité et de simplicité », mais aussi réduire les délais de livraison grâce à une complexité moindre en termes de logistique et de production.

Les équipements des différents niveaux ne sont pas encore connus. Citroën indique seulement que l’entrée de gamme You sur les C4 et C4 X comprendra les suspensions à butées hydrauliques progressives, l’écran tactile de 10 pouces ou encore le radar de recul. La finition Plus ajoutera les sièges Advanced Confort, al caméra de recul et les jantes alliage de 18 pouces. Enfin, le Max s’équipera du régulateur adaptatif avec la fonction Stop & Go ou encore des vitres arrière surteintées.

Des tarifs alignés

Toutefois, les clients auront de quoi personnaliser leur achat via cinq packs d’options suivant différents thèmes, dont un regroupant des équipements technologiques (recharge sans fil, vision 360°, conduite autonome de niveau deux), ou un autre qui comprendra les sièges et le volant chauffants. En plus de ces packs, Citroën animera sa gamme avec des éditions limitées Ë-SERIES.

En parallèle de cette refonte de la gamme, la marque va aligner ses tarifs selon différents pays. Ainsi, un « test de politique de prix juste » sera mené en Belgique, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. Le but est d’équilibrer les tarifs sur l’ensemble des territoires. Il nous est permis d’espérer que cette nouvelle mesure permette de baiser les prix…