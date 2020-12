Citroën : un nouveau logo en 2021 ?

En 2021, Peugeot va faire parler de lui en changeant de logo, avec un emblème centré sur la tête du lion, qui sera inauguré par la nouvelle 308. Mais ce ne pourrait pas être le seul au sein du groupe PSA à modifier son logo l'année prochaine. Citroën pourrait faire de même.

Autant cadrer les choses de suite : la marque n'a rien laissé entendre à ce sujet. Nous sommes partis d'un simple constat : la firme utilise de plus en plus souvent pour ses opérations de communication un nouveau logo.

Il est bien sûr toujours question des chevrons, symboles historiques choisis par le fondateur du constructeur, en clin d'œil à son activité industrielle lancée avant la marque automobile, la production d'engrenages en forme de chevrons.

Pour cette nouvelle version, on a des chevrons très fins, englobés dans un ovale. Le tout étant en « flat-design », un dessin à plat. C'est tout simplement une version rafraîchie du premier logo de la marque, fondée en 1919.

Et ce logo est justement né pour les célébrations du centenaire de Citroën, en 2019. Il a notamment été utilisé pour les séries spéciales Origins. Mais on l'a aussi vu sur le concept 19_19. Et depuis, Citroën l'utilise souvent.

C'est ainsi ce logo qui va figurer sur le maillot de l'équipe cycliste que sponsorise la marque avec AG2R, l'AG2R Citroën Team. À la place donc du logo que l'on connait et voit dans les publicités, sur le site internet ou les brochures, avec des chevrons épais.

On se dit donc que ce logo dans un ovale pourrait devenir le logo de marque de Citroën dans les mois à venir. Il n'y aurait en revanche pas de changement sur les voitures, avec les bien connus chevrons chromés. Du moins dans un premier temps, avant l'arrivée des Citroën dessinées par Pierre Leclercq, patron du design de la marque depuis fin 2018 (il n'a donc pas œuvré sur les nouvelles C4 et C5).