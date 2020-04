Clé, compteurs, volant... : des éléments familiers appelés à disparaître de nos voitures

La roue de secours est déjà souvent devenue optionnelle, tout comme le lecteur CD. Mais ce n’est qu’un début. Avec l’arrivée de nouvelles technologies, le passage à l’électrique et à la conduite autonome, de nombreux éléments familiers sont appelés à disparaître à moyen ou long terme.

Et comme souvent, ces évolutions arrivent généralement d’abord sur des modèles haut de gamme, plus à même d’absorber dans leur tarif élevé le coût de récentes innovations, avant de descendre en gamme. Plus d’actualité, digitalisés, remplacés ou simplement passés de mode : nous avons réuni pour vous un inventaire à la Prévert des ingrédients d’aujourd’hui qu’on ne trouvera probablement plus demain.

Ampoules électriques : place aux LEDs !

L’arrivée massive des phares et feux à LEDs va finir par tuer les bonnes vieilles ampoules. Apparue d’abord pour les feux de jour et les feux arrière, puis les clignotants et les projecteurs, cette technologie se répand à vitesse grand V. Il faut dire qu’elle a plusieurs avantages : elle est plus graphique et permet aux designers de soigner la signature lumineuse de la marque, la capacité d’éclairage est très forte, elle permet un faisceau ultra-précis capable de sélectionner les zones à éclairer pour ne pas éblouir et sa durée de vie est ultra-longue. Tant mieux, car changer des LEDs ne peut pas se faire facilement et cela coûterait autrement plus cher que la classique ampoule du kit de réparation de bord.

Premiers modèles sans : aujourd’hui, de nombreux hauts de gamme.

Disparition totale estimée : 2025.

Arbre de transmission : vive les planchers plats

Les voitures électriques, si elles offrent une transmission intégrale, le font au moyen de deux moteurs, un sur chaque essieu, gérant électroniquement la répartition de puissance entre eux. Fini donc le tunnel de transmission qui encombre l’habitacle et gêne le passager central arrière, souvent déjà mal loti au niveau de la banquette.

Premiers modèles sans : aujourd’hui, toutes les électriques conçues comme telles.

Disparition totale estimée : pas tant que les moteurs thermiques continueront d’être présents, car les 4x4 auront leur raison d’être.

Boutons de commandes

Les écrans tactiles, commandes vocales et gestuelles tendent à remplacer la collection de boutons de commandes que nous étions habitués à voir parsemer nos tableaux de bord. Y compris pour les commandes de climatisation que beaucoup regrettent au moment de les chercher sur l’interface ultra-moderne de leur auto récente. Reste quelques indispensables boutons physiques comme la commande des feux de détresse, que la législation impose. L’examen de l’habitacle de la Tesla Model 3 est exemplaire dans le genre.

Premiers modèles sans : aujourd’hui, avec la Tesla Model 3 comme exemple le plus poussé.

Disparition totale estimée : selon les constructeurs et leurs choix de design intérieur.

Clé : le sésame dématérialisé

Les propriétaires de Tesla et de beaucoup d’autres marques connaissent bien cet usage : un simple petit boîtier au fond de la poche ou du sac est reconnu par l’auto et lui déverrouille les portes à son abord, puis autorise le démarrage. Une fonctionnalité permise aussi dans certains cas par une appli sécurisée sur un smartphone, comme BMW le propose sur certains modèles. Avantage : cela permet de prêter (ou louer) son auto à distance, sans devoir échanger de clé physique.

Premiers modèles sans : aujourd’hui, chez certaines marques comme Tesla ou BMW.

Disparition totale estimée : 2025.

Compteurs : écrans pour tous

Plus spectaculaires, de moins en moins chers, configurables à volonté, évolutifs, les écrans en guise d’instrumentation se sont rapidement démocratisés, remplaçant en partie ou complètement les bons vieux compteurs à aiguilles. Là aussi, il faut regarder vers le bas de gamme pour trouver encore une configuration à l’ancienne.

Premiers modèles sans : aujourd’hui, à tout niveau de gamme et dans toutes les marques ou presque.

Disparition totale estimée : 2025 (sauf certains modèles d’entrée de gamme).

Haut-parleurs : une perte de place

Le poids est l’ennemi de la consommation et de l’autonomie électrique. Un des éléments insoupçonnés se trouve du côté de la sono : les haut-parleurs. C’est pourquoi Sennheiser et Continental s’apprêtent à commercialiser une solution composée de petits moteurs électriques jouant sur le mobilier de bord pour reproduire le son. Un gain de poids (jusqu’à 40 kg) et de place dans l’architecture de bord.

Premiers modèles sans : 2021, peut-être avec Mercedes, un modèle de la marque ayant été utilisé comme démonstrateur de ce système pour la presse au salon CES.

Disparition totale estimée : 2030 (sauf certains modèles d’entrée de gamme).

Levier de vitesses : automatique généralisé

Le classique levier de vitesses au pied de la console centrale est d’ores et déjà une espèce rare en haut de gamme, avec la généralisation des transmissions automatiques, aux leviers de commande souvent des plus discrets. Les véhicules électriques ne sont pas en reste, même s’il y faut toujours un sélecteur (positions D, B, P, R…). Pour sauver cette espèce en voie de disparition, il faut plutôt compter sur les voitures d’entrée de gamme, fidèles à la boîte mécanique, moins chère.

Premiers modèles sans : aujourd’hui, nombre de modèles automatiques.

Disparition totale estimée : 2030 (sauf certains modèles d’entrée de gamme et très sportifs).

Réservoir : batteries en place

En l’absence de moteur thermique, plus besoin de réservoir d’essence ou de diesel, laissant la place aux volumineuses batteries dans les soubassements des autos. D’ailleurs, dans le cas de modèles hybrides rechargeables, qui cumulent les deux énergies, souvent la contenance en essence est réduite pour laisser plus de place aux accumulateurs. Mais un nouveau type de réservoir pourrait bien revenir à l’avenir : celui contenant l’hydrogène pour les modèles électriques employant une pile à combustible pour fournir l’énergie électrique. Ils sont d’une construction particulièrement robuste pour protéger leur contenu très inflammable et répondre aux fortes contraintes de ce carburant.

Premiers modèles sans : aujourd’hui, tous les modèles électriques.

Disparition totale estimée : pas tant que les moteurs thermiques continueront d’être présents.

Volant (et pédales) : bye-bye, conduite !

Au fil de l’évolution vers la conduite autonome de niveau 5 (complète, sans intervention possible d’un conducteur comme l’illustrait la fameuse Google Car), la notion de volant évolue. De nombreux concept-cars proposent de l’escamoter pour les phases de conduite autonome (il ressort pour permettre au conducteur de reprendre la main). Parfois, ils le remplacent par un ersatz, comme à bord du dernier concept de Hyundai, le Prophecy, où ce sont des manettes de commandes façon aviation qui servent au conducteur pour contrôler la direction. Mais les premiers véhicules réels sans volant sont des moyens de transports publics, pas des automobiles.

Premiers modèles sans : aujourd’hui, des navettes autonomes (Navya, EasyMile…). 2025-2030 pour les voitures (personnelles ou, surtout, partagées).

Disparition totale estimée : pas avant 2035-2040 si jamais un jour seules les voitures autonomes étaient autorisées, ce qui est fort peu probable.

Conclusion

Avec l’électrification et la conduite autonome, nos autos et particulièrement leurs habitacles sont appelés à présenter une grande simplification, un espace plus vaste et un dessin plus pur. On en voit les prémices aujourd’hui et le meilleur moyen de se donner une idée de ce qu’on peut attendre est l’observation des concept-cars, toujours avec une innovation d’avance. À suivre.