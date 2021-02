Comment négocier au mieux l'achat de sa voiture d'occasion : tous nos conseils

Tout comme on négocie systématiquement aujourd'hui le prix d'une voiture neuve, il est également courant (et fortement conseillé !) de discuter le prix d'un véhicule d'occasion. D'une part parce que les vendeurs, professionnels comme particuliers, ont pris l'habitude d'en garder un peu "sous le pied", d'autre part parce qu'ils ne sont pas forcément conscients (souvent en toute bonne foi pour un particulier) du montant nécessaire pour faire des retouches ou des remplacements de pièces. Enfin, le vendeur peut attribuer une valeur sentimentale fantaisiste à son auto, ignorer une mauvaise réputation de fiabilité ou un désamour fatal pour le modèle, synonyme de décote. Pour ces derniers points, seuls les vendeurs particuliers, encore une fois, sont concernés.

Pour vous, acquéreur potentiel, tout détail sera donc prétexte à "dévaloriser". C'est le jeu, tout comme celui du vendeur sera de valoriser son bien. Et sans aller non plus traquer la petite bête, chaque défaut ou manquement sera utilisable pour faire baisser ses prétentions. Pour cela, vous pouvez d'ailleurs vous faire assister, si vous n'y connaissez rien, par une connaissance plus pointue en termes de mécanique, ou bien, et c'est à la mode, par un expert. Nous y reviendrons en dernière page.

Nous allons donc aborder trois grands leviers de négociation, qu'il faut absolument tous utiliser lorsque l'on achète une voiture d'occasion : l'aspect esthétique, l'entretien et les réparations réalisés (ou non, c'est surtout là qu'il faut creuser), et tout ce qui touche à la cote et à son ajustement précis.

En plus de ceux-là, sachez aussi que si vous vous montrez sérieux, que vous pouvez donner des garanties de sécurité de paiement, et que vous indiquez au vendeur que la transaction peut se faire très rapidement, vous pouvez aussi lui faire accepter une petite baisse de prix.

Avec nos autres conseils, il est parfois facile de faire baisser un tarif affiché de 10 à 20 %. Bien sûr n'espérez pas gagner non plus 1 000 € sur une voiture à 3 000 €, mais sur une autre à 10 000 €, c'est faisable, surtout si le vendeur est pressé, et que vous lui prouvez que vous avez les moyens d'acheter vite.