Comment savoir si vos stations-service sont ouvertes

Dans un contexte toujours très compliqué en France, avec la poursuite des mouvements de grève des salariés de TotalEnergies et d'ExxonMobil entraînant une pénurie en carburant (plus de 40% des stations-service en difficulté dans de nombreux départements du pays au moment où nous écrivons ces lignes), il devient difficile de faire le plein en carburant de sa voiture sans y perdre des heures autour de chez soi.

Mais il existe heureusement quelques outils pour se faciliter la vie et éviter de perdre trop de temps en cherchant vainement des points de vente encore ouverts. Graal absolu de l'automobiliste français depuis le 1er septembre dernier et la mise en place d'une remise supplémentaire de 20 centimes par litre de carburant distribué, le réseau de TotalEnergies met à jour régulièrement sa carte des stations-service sur son site internet. Les établissements échappant aux pénuries y sont répertoriés, même s'il faudra fatalement s'attendre à de très longues queues pour s'y rendre ces jours-ci.

D'autres outils

La carte interactive du gouvernement sur le prix des carburants liste elle toutes les stations-service ouvertes, avec des mises à jours fréquentes. Un bon moyen de vérifier si les prix pratiqués restent raisonnables. Il est possible de compléter et d'affiner sa recherche en combinant cela avec d'autres outils comme le site de penurie.mon-essence.fr, toujours en renseignant son code postal ou sa commune. Pensez aussi aux applications communautaires comme celles de Waze ou de Google Plans, permettant parfois de connaître l'état des stations-service quasiment en direct. Dans un autre genre, les groupes signalant les accidents et autres contrôles de radar sur les réseaux sociaux comme Facebook partagent eux aussi les observations de ses membres en matière de disponibilité des stations-service.