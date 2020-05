Comparatif - Opel Astra vs Ford Focus : les piliers

Sur le papier, la Ford Focus part vainqueur puisqu’il s’agit d’une toute nouvelle génération, la quatrième pour être exacte, alors que l’Opel Astra a simplement subi un petit restylage. Pourtant, les ventes de l’allemande restent toujours très élevées sur le marché européen avec encore l’an dernier près de 137 000 immatriculations. Un joli score qui pour le moment est encore loin de celui de la Ford Focus qui talonne la Volkswagen Golf avec plus de 220 000 unités !

L’Opel Astra était la voiture de l'année en 2016 mais depuis, la concurrence s'est développée, rajeunie, et tournée vers des technologies et motorisations dernier cri. A l’image de Ford qui a totalement revu sa Focus. Cette dernière profite d’une plateforme légère, rigide et compatible avec une électrification, devenue essentielle pour passer les nouvelles normes de dépollution. Entre temps, Opel est passé dans le giron de PSA, et tous les modèles allemands profitent désormais des technologies du groupe français à l’image du GrandLand X ou de la dernière Corsa. Malheureusement, le calendrier n’a pas été favorable à l’Astra puisqu’avec seulement 4 ans de carrière, il aurait été très coûteux pour PSA de redévelopper une nouvelle génération. Le groupe a donc fait le choix de capitaliser sur les bases de l’ancien propriétaire, General Motors.

Le "facelift" de mi-carrière est vite résumé : il se concentre sur deux ou trois technologies nouvelles, et sur les moteurs. Le design n'évolue pas, ou presque : seule la calandre change avec une barre chromée unique, et le bas du bouclier est légèrement revu. A l'intérieur, c'est statu quo, l'Astra se contentant d'embarquer une instrumentation semi-numérique, avec le seul compteur de vitesse affiché sur un écran (les autres compteurs étant toujours analogiques). Notons tout de même que l'Astra hérite de la recharge de smartphone par induction ou encore du pare-brise chauffant.

La nouvelle Focus est quant à elle atteinte du syndrome de la Golf. Autrement dit, un conservatisme assumé pour installer le modèle durablement auprès d’une clientèle très hostile aux changements de style. Voilà pourquoi cette nouvelle Focus ressemble tant à l’ancienne. C’est sur la partie arrière que la compacte subit sa plus grosse évolution avec des porte-à-faux réduits, une ligne de toit plus basse et des feux vraiment plus imposants. De plus, elle s’illustre par sa grande variété de carrosserie et notamment par une version « baroudeuse » appelée Active, indisponible au catalogue Opel.

Pratique : deux élèves moyens

Malgré sa conception datée, l’Astra rivalise encore face à la nouvelle plateforme de la Focus, tout du moins en matière d’espace à vivre. Nous avons affaire à deux berlines compactes correctement habitables mais avec un volume de coffre qui ne fait pas office de référence dans la catégorie : 370 litres pour l’Astra contre 375 litres de base pour la Focus. C’est peu, certes, mais la nouvelle Focus fait en revanche assez fort en matière de volume maxi avec 1354 litres contre 1 210 litres pour l’Astra.

Dans les deux cas, une fois la banquette arrière rabattue, aucune ne propose un plancher parfaitement plat, mais l’Astra s’illustre par une cinématique de dossiers selon le schéma 40/20/40 alors que la Focus se contente d’un format 2/3-1/3 avec une trappe à skis. Le nombre de rangements à disposition est en revanche supérieur à bord de la Focus et la finition, également prise en compte sur cette partie pratique, est nettement supérieure. Au décompte des points, la Focus remporte la partie pratique.

Budget : deux investissements valables

Ne vous fiez pas aux prix catalogue (Opel Astra Elegance 1.2 Turbo 130 ch : 25 800 € et Ford Focus Titanium 1.0 Ecoboost 125 : 25 300 €), car les deux constructeurs sont connus pour pratiquer des rabais très importants. Le prix payé en concession tournera davantage aux alentours des 21 000 €. C’est donc pratiquement une égalité, dès le départ, entre les deux modèles. Une égalité qui se poursuit au petit jeu des consommations, puisqu’elles sont pratiquement similaires. La Ford Focus 1.0 Ecoboost 125 revendique une moyenne de 5,5 l/100 km contre 5,7 l/100 km pour l’Opel Astra 1.2 Turbo 130, selon le cycle WLTP. Un écart totalement anecdotique. L’Opel Astra pourrait prendre de l’avance sur le registre du budget notamment grâce à son moteur équipé d’une chaîne de distribution alors que celui de la Focus est doté d’une courroie qu’il faut remplacer périodiquement. Mais la Focus affiche un score largement supérieur en matière de fiabilité, selon l’index reliability. Elle est classée à la 14e place sur le top 100 alors que l’Astra pointe à la 99eme place. Au final, c’est une égalité en matière de budget pour nos deux concurrentes.

Equipement : deux époques

Ici aussi, les deux rivales se marquent à la culotte. C’est-à-dire que la dotation en équipement est pratiquement similaire à finition équivalente. Les deux modèles milieu de gamme (Astra Eleganet Focus Titanium) embarquent tous les éléments de confort (jantes alliage 16’’, climatisation automatique bizone, ouverture mains libres, écran multimédia de 7’’, etc.) actuels mais il faut l’avouer, la Focus creuse l’écart par la modernité de ses équipements.

On pense en premier au système multimédia plus réactif et offrant plus de fonctionnalités que celui de l’Astra. Mais pas seulement. La Focus propose par exemple, certes en option, un système de conduite autonome de niveau 2, un affichage tête haute, une suspension pilotée ou encore une caméra de recul. Des technologies inexistantes au catalogue de l’Astra. La Focus remporte donc la partie équipement.