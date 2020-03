Comparatif - Renault Clio IV Génération VS Renault Clio V : gloire aux anciens

Au premier coup d’œil, la nouvelle Clio n’a pas donné un si grand coup de vieux à celle qu’elle remplace. La stratégie stylistique de la marque prône désormais une évolution en douceur. Un choix qui permet d’asseoir une certaine identité visuelle pour Renault, et assure une certaine jouvence aux anciennes moutures. La Clio IV en profite, et reste au catalogue sous la dénomination Génération sans trop pâtir d’une ligne affichant désormais 7 ans au compteur. Mais le vrai point fort de cette ancienne Clio, c’est son prix. Son ticket d’entrée démarre à seulement 11 490 € et ne réclame que 1 000 € de plus pour profiter de l’estimable bloc 0.9 TCe de 90 ch. En face, la Clio V peut se vanter d’un sérieux bond technologique et d’un intérieur autrement plus moderne et valorisant. Une modernité qui a se paye puisqu’elle n’offre ses services qu’à condition d’y aligner le prix : 18 000 € pour profiter d’un moteur équivalent ! Il existe bien des Clio V moins chères, mais il faudra se contenter d’un petit moteur réduisant sérieusement son champ d’action et d’une dotation encore moins riche qu’à bord de la IV Génération. Alors, à armes égales, laquelle tire le plus profit de ses arguments ?

Aspects pratiques : sans surprise, la Clio V fait plus d’effort

En reprenant dans les grandes lignes l’allure de celle qu’elle remplace, la Clio V affiche également des dimensions quasi identiques. Elle est même 1 cm plus courte. En revanche, elle s’élargit de 7 cm, lui permettant ainsi d’accueillir avec davantage d’égard. C’est surtout probant à l’arrière avec une banquette offrant beaucoup plus d’espace aux coudes. Les adultes ne devront toutefois pas dépasser 1,80 m pour ne pas encastrer leurs genoux dans les sièges avant.

Au premier rang, c’est surtout la meilleure position de conduite qui prévaut à bord de la Clio V. Plus amples réglages, assise évitant l’effet « tabouret » et évidemment, une planche de bord nettement plus moderne. Ici, notre Clio V est photographiée en finition Intens, et offre un environnement coquet, bien fini et qui renvoie clairement sa rivale du jour à une autre… Génération. C’est à ce poste que la Clio IV peine le plus à cacher son âge : confort des sièges en retrait, finition quelconque (volant dénudé de cuir, aucun insert de finition), dotation minimaliste.

Elle pâtit également d’un coffre à la fois plus étroit : 300 l contre 390. De plus, cette finition Génération ne propose pas, même en option, le pratique seuil de coffre ajustable. Cela induit une marche importante à « escalader » pour décharger et ne propose pas de plancher plat lorsque la banquette est rabattue.

Pratique Renault Clio V 1.0 TCe Zen Renault Clio IV Génération 0.9 TCe 90 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,1 /20 11,1 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une Génération IV abordable, sans être dépouillée

Pour pouvoir profiter d’un moteur équivalent au 0.9 TCe de 90 ch monté à bord de la Clio IV, la cinquième mouture oblige à opter pour le deuxième niveau de finition Zen. On accède ainsi à une version modernisée de ce trois-cylindres cubant désormais 1.0 et offrant 10 ch de plus. Certes, une version 75 ch existe et permet de se contenter d’une finition d’entrée de gamme Life (14 600 €, et même 14 100 € avec 65 ch). Mais la Clio V perd alors tout intérêt : envisager des escapades sous la route devient pénible, surtout lorsque la climatisation et la radio restent optionnelles… A éviter.

D’autant plus que la Clio IV Génération n’a rien d’une version dépouillée : climatisation manuelle, radio, Bluetooth avec ports USB, régulateur/limiteur de vitesse, rétroviseurs chauffants font partie du programme. Affichée 5 500 € de plus, la Clio V n’est pas beaucoup plus généreuse pour autant. Tout juste offre-t-elle le freinage automatique d’urgence, les feux et essuie-glaces automatiques et la reconnaissance des panneaux de signalisation (radars de recul, navigation sur écran 7 pouces et rétroviseurs dégivrant restent en option). Un gouffre qui permet à l’acheteur de la Clio IV Génération de cocher quelques options comme la navigation, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, le Pack City (radar de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, feux et essuie-glaces automatiques) et même ce joli rouge Flamme facturé 750 € tout en restant à bonne distance de ce que réclame la Clio IV.

À noter que pour remédier à l’absence d’écran tactile, Renault propose l’application R&Go donnant accès à une de navigation, un système multimédia et un ordinateur de bord. Un support smartphone permet de positionner son terminal au bon endroit. Évidemment, mode de conduite semi-autonome, grand écran tactile HD, caméras de stationnement et accès et démarrage mains libres restent l’apanage de la Clio IV. Mais la Génération ne base pas son argumentaire sur sa dotation technologique.

Rapport prix/équipements Renault Clio V 1.0 TCe Zen Renault Clio IV Génération 0.9 TCe 90 Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 13 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Budget : imbattable Clio IV

Proposer les prestations d’une Clio qui vieillit bien au prix d’une Twingo ou d’une Dacia Sandero, voilà l’argument massue de cette Clio IV Génération. D’autant plus qu’elle bénéficie des mêmes garanties que la chère Clio V. La fiabilité éprouvée du modèle rassure également et ne sera de toute manière pas plus cher à entretenir puisque l’on parle du même réseau. Les 5 500 € d’écart de prix permettent de très largement compenser les consommations supérieures de la Clio IV (6,8 l contre 6,2 l/100 km relevés pendant notre essai). Rentabiliser cet écart reviendrait à utiliser la Clio V pendant près d’une vingtaine d’années !