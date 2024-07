Continental met la gomme sur le Tour de France

" En vélo comme en auto, le pneu à une importance primordiale. Uniques points de contact entre l’engin et la route, les gommes doivent faire preuve de performance, d’endurance et de sécurité. Mais dès qu’on aborde le haut niveau, les exigences sont décuplées. Pour Continental vélo, le Grand Tour (Giro, Vuelta, Tour de France) équivaut au championnat du monde de F1. "

Le développement

" La première étape ? c’est le cahier des charges. En général on va essayer de récupérer un maximum de data des consommateurs, des athlètes à différents niveaux, pour déterminer le cahier des charges attendu pour chacun des produits. Une fois ce travail effectué, nos ingénieurs vont travailler à identifier les besoins pour carcasses, définir pour chaque usage le matériau plus le plus adapté, ensuite c'est le prototypage. "

Les tests

" Nous élaborons des protos que nous faisons rouler avec un panel de cyclistes (pas forcément des athlètes). Parallèlement, les pneus subissent des tests en laboratoire pour s’assurer de leur durabilité. Il y a également des essais en soufflerie, à 360° afin de reproduire les conditions de vents (face, trois quarts, arrière) rencontrées sur route, afin d’améliorer le rendement du pneu. Nous travaillons également sur ce que nous appelons les combos jante et pneu. Le but est de trouver l’efficience maximale entre la paroi de la jante et le pneumatique pour qu’il y ait un minimum de perturbations. "

Les essais

" Au niveau du Tour de France, nous sommes dans la quête de la performance, de gains marginaux. Pour maximiser ces gains le parallèle avec la F1 est judicieux, parce qu'aujourd'hui le vélo prend vraiment exemple sur ce qui se fait en GP. Par exemple avec Groupama FDJ, nous avons travaillé la performance sur des essais dynamiques sur notre circuit à Mortefontaine. Nous avons procédé à des tests de pneus en configuration contre la montre. Nous avons ensuite débriefé avec les coureurs, mécaniciens, managers pour avoir leur ressenti, nous avons aussi récupéré de la data pour créer une base de données afin d’améliorer nos produits. "

Les pneus

" Tous nos partenaires sont équipés du pneu Grand Prix 5000, déclinés en trois versions. La version S couvre 80 % des courses et des usages. Le modèle AS (all Season) avec une forte densité de gomme et un maximum de grip va plutôt être convenir aux conditions de routes compliquées, glissantes comme sur la Paris-Roubaix. Enfin, le GP 5000 TT, un pneu léger doté d’une gomme à fort rendement et à faible résistance au roulement, est fait pour le contre-la-montre. Notre point fort chez Continental, c'est d’avoir des gommes dotées d’une capacité d’adaptation rapide aux variations de température et de revêtements. "

Les profils

" Avant, les coureurs roulaient sur des pneus très fins d’environ 19 millimètres de large. Aujourd'hui ils sont montés en 25, 28 ou 30 millimètres. Les cadres de vélos sont plus légers (6,8 kg max toléré par l’UCI) et rigides (cadre carbone). Résultat il y a moins de déperdition d’énergie, mais aussi moins d’absorption des vibrations. Le pneumatique doit jouer ce rôle d’amortisseur, et a besoin de plus de volume d'air pour filtrer les vibrations. Le deuxième point c'est l'adhérence. Un ballon de pneu plus gros va se déformer de manière plus efficace selon l'angle de la route. L’apparition des pneus tubeless apporte de la légèreté au pneu. "

1.Bahrain Victorious / Decathlon AG2R / Groupama-FDJ / Ineos Grenadiers / Intermarché Circus Wanty / Movistar / Arkea-Samsic / UAE Team Emirates