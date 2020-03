Coronavirus: comment Caradisiac s'adapte à la crise

Cela a commencé début mars, avec l’annulation de Genève qui constitue l’un des événements-phares de l’année automobile. Notre rédaction, comme ses consoeurs, s'est vu contrainte de vous informer depuis Paris des principales nouveautés du printemps, que les constructeurs ont généralement du se contenter de dévoiler via Internet.

Et ce n'était qu'un début. Les choses se sont singulièrement compliquées depuis, avec d’un côté l’instauration du confinement généralisé et de l’autre la nécessité pour la rédaction de Caradisiac de continuer à vous informer de l’actualité automobile.

Une actualité qui reste riche, quoiqu’essentiellement négative comme vous le constatez chaque jour à la lecture de notre fil d’actu mis à jour en continu. Entre les fermetures d’usine, les interdictions de déplacement, les reports d’examens et le spectre d’une catastrophe économique pour la filière auto, les perspectives apparaissent assez moroses.

Pour autant, la terre continue de tourner et en ces moments de confinement, quelle meilleure évasion que de rêver à nos prochains déplacements en voiture, dont certains ne seront guidés que par le plaisir de sortir, de s’évader ?

En termes d’actualités et d’enquêtes, le planning reste chargé. Il y a bien sûr les annonces des constructeurs liées à la crise sanitaire, mais il y a aussi et surtout les questions que nous continuons de nous poser, nous autres automobilistes, au sujet de notre vie quotidienne.

Entretien, assurance, questions juridiques, perspectives économiques, tournant écologique, etc. : les motifs d’interrogation ne manquent pas et la rédaction reste mobilisée pour répondre à vos questions, et de préférence les devancer.

Et puis il y a les essais et comparatifs de nouveautés. Là, c’est plus sportif car il faut bien conduire les voitures, les photographier et les filmer. Par bonheur, notre équipe travaille avec de l’avance et nous disposons d’une belle réserve de sujets en stock. Ainsi, vous lirez dans les semaines à venir 90% des reportages qui figuraient au planning.

Des modèles grands publics et d’autres nettement plus sportifs figurent au programme, et nous mettons tout en oeuvre pour que vous ne perceviez pas la différence avec notre mode fonctionnement normal.

Pour autant, nombre d’importants essais de nouveautés ont été purement et simplement annulés par les constructeurs, parfois au tout dernier moment. Vous ne lirez donc pas dans l’immédiat sur Caradisiac (ou ailleurs) les essais suivants, et dont la publication aurait dû intervenir entre aujourd'hui et la mi-avril : Skoda Octavia, Seat Leon, Mercedes GLA, Volkswagen T-Roc cabriolet, Land Rover Defender, Audi e-tron Sportback ou bien encore Suzuki Swift Sport hybride.

En fonction de la durée de la crise, d’autres essais programmés plus tard sont bien sûr susceptibles d’être annulés. Bien sûr, nous vous proposerons des points réguliers de la situation.

Et dans l'intervalle, une consultation pluriquotidienne de Caradisiac est hautement recommandée pour garder le moral.