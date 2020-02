Suzuki Swift Sport hybride (2020) : à partir de 22 100 €

C'est la métamorphose pour la Suzuki Swift Sport. La marque japonaise a récemment annoncé l'arrivée d'un moteur microhybride sous le capot des S-Cross, Vitara et Swift Sport : le 1.4 turbo est désormais associé à un petit moteur électrique et un réseau électrique en 48V. Mais les chiffres se retrouvent bouleversés : la puissance de la petite sportive japonaise passe de 140 à 130 ch. Le couple, lui, est en légère hausse et passe à 235 Nm, toujours transmis aux roues avant via la boîte manuelle à six rapports.

Les amateurs de sportive pas chère vont toutefois être un peu déçus par les nouveaux chiffres : la Swift Sport franchit désormais les 100 km/h, départ arrêté, en 9,1 secondes. C'est une seconde pleine de plus que la Swift Sport 140 ch.

L'implantation d'une petite hybridation fait logiquement grimper le prix de la nippone, qui passe de 20 700 à 22 100 €. Une forte hausse qui pourrait aussi s'expliquer par la présence de nouveaux équipements, ce que nous vérifierons lors d'un prochain essai. Pour les amateurs de sport, la version 140 ch devrait donc conserver une cote intéressante en seconde main.