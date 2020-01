Suzuki dévoile son nouveau moteur essence hybride sur les Swift Sport, Vitara et S-Cross

Voilà une grosse nouveauté en ce début d'année chez Suzuki qui dévoile sa première partie de l'offensive électrifiée avec le moteur 1.4 turbo hybride. Rappelons que l'on trouvait auparavant ce moteur sur les Swift Sport, Vitara et S-Cross, mais aujourd'hui, il change et se retrouve associé à un moteur électrique de 13 ch et 50 Nm associé à une batterie de 8Ah.

Le K14C, quatre cylindres 1.4 turbo, passe donc de 140 à 129 ch, mais le couple grimpe légèrement (232 Nm, + 2 Nm). Les amateurs de la Swift Sport pourraient crier au scandale, mais il faut bien préciser que le moteur électrique ne sert pas juste d'alternodémarreur et de récupérateur d'énergie au freinage. Il assiste en effet le quatre cylindres dans les phases d'accélération avec une fonction Boost.

Evidemment, l'objectif de l'hybridation pour Suzuki est de faire baisser les rejets de CO2, et le contrat est clairement rempli. Sur la Swift Sport, par exemple, ils passent de 125 à 108 g/km sur cycle NEDC corrélé, et sont de 127 g/km sur cycle WLTP. Ce qui signifie que la Swift Sport sera exemptée de tous malus en 2020.

En fait, les seuls malus présents sont ceux des Vitara et S-Cross Allgrip (quatre roues motrices), qui auront respectivement 100 et 50 € à partir du mois de mars.