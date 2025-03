Dans l'Hexagone les startups des transports et de la mobilité bénéficient d’un soutien financier et logistique inédit. Malgré un environnement chahuté, l'Hexagone s'affiche toujours comme un des leaders européens de l'innovation, juste derrière le Royaume-Uni.

Alors que la plupart des pays du Vieux Continent font face à un ralentissement du capital-risque, les levées de fonds ont atteint près de 750 millions d’euros en 2023, selon les chiffres de l'Observatoire des startups françaises de la mobilité. Sur le chemin de l'hypercroissance à la rentabilité, les jeunes pépites ont souvent besoin d'accompagnement.

Un gain de notoriété

Conception, fabrication, commercialisation, usage… Depuis 8 ans, le Grand prix ACF AutoTech promeut l’innovation et l’entrepreneuriat dans le secteur automobile. Organisé par l’Automobile Club de France (ACF) et le Club Automobile et Mobiltés de l’ESSEC, l’événement attire des jeunes entreprises du monde entier. Pour Richard de Cabrol, Directeur Général du Concours, « le Grand Prix ACF AutoTech s’affiche comme un révélateur et accélérateur » et offre « un tremplin aux startups qui innovent, développent et concrétisent les meilleures innovations. »

500 startups mises en lumière

Les lauréats bénéficient d’un accompagnement financier, juridique, administratif et commercial pour accélérer leur développement en France et à l’international. Depuis son lancement le Grand Prix ACF a permis de mettre en lumière près de 500 startups internationales et de récompenser 42 nouveaux acteurs du secteur de l’automobile.

Pour prétendre accéder au Grand Prix ACF Autotech, les startups doivent répondre à des critères stricts. L’originalité de l’idée, la viabilité du projet, mais aussi son impact environnemental et ses perspectives de croissances sont scrutées à la loupe.

Trois trophées prisés

Chaque année trois prix sont décernés : le Grand Prix ACF pour les start-up les plus avancées dans leur développement ; le Prix Pionnier ACF pour les très jeunes pousses ; et enfin, la mention GPACF GreenTech pour le produit ou le service répond le plus aux enjeux environnementaux. En 2024 ces trois récompenses ont été décernées respectivement à Genomines pour son système d'extraction de minerai par les plantes ; Diamfab et son process de synthèse du diamant destiné à l’industrie des semi-conducteurs et Cylib pour le recyclage des batteries des voitures électriques. Cette année, les noms des trois vainqueurs, parmi les 6 finalistes en lice, seront dévoilés le 2 avril prochain.