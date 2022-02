Coupés, cabriolets, breaks : Mercedes va faire un gros ménage dans sa gamme

Dans une concession Mercedes, il est mission impossible d'exposer toute la gamme, tant celle-ci est vaste. Il y a plus de 30 modèles. Et ce n'est pas seulement la faute aux SUV, même si la marque allemande a multiplié les baroudeurs pour répondre à la demande. Chez Mercedes, il y a toujours un vaste choix de breaks, de coupés et de cabriolets. Du moins pour l'instant.

Car cette fois, le constructeur compte faire un gros ménage. Du côté des coupés et cabriolets, on a déjà noté la disparition de ces dérivés dans l'offre de la Classe S. Et pour les Classe C et Classe E, la suite sera une formule deux en un. Alors que ces deux modèles ont pour l'instant chacun leur coupé et leur cabriolet, Mercedes prépare un seul véhicule, qui pourrait se nommer CLE.

Notre chasseur de scoops a d'ailleurs surpris un prototype de mise au point il y a quelques jours, en version cabriolet, avec une capote souple. La CLE devrait avoir un gabarit situé entre les Classe C et E, avec une longueur d'environ 4,75 mètres. Pour les clients de la Classe S, la marque va renvoyer vers le nouveau SL et la prochaine génération de l'AMG GT. Il n'est donc pas question de ne plus proposer de coupés et de cabriolets chez Mercedes, il y aura toujours des véhicules typés plaisir, mais le moment est venu de rationaliser l'offre.

La décision serait en revanche plus radicale pour les breaks. Il y a quelques semaines, le média allemand Automobilwoche indiquait que Mercedes allait purement et simplement arrêter ses breaks d'ici la fin de la décennie. La CLA Shooting Brake serait la première à passer à la trappe, puis ce serait au tour des Classe C et E.

Une fin programmée qui n'est pas difficile à comprendre : face aux SUV, les breaks ne cessent de perdre des parts de marché. De plus, c'est un type de véhicule qui fonctionne surtout en Europe. À l'heure de la voiture mondiale, dans le bilan total des ventes, les breaks n'ont plus vraiment d'intérêt pour un constructeur comme Mercedes, l'investissement n'est plus rentable.

Avec un tel ménage, Mercedes compte ainsi faire des économies de développement. Ou plutôt utiliser l'argent ailleurs, à commencer bien sûr par l'électrification. La firme prépare trois nouvelles bases dédiées à la motorisation électrique et compte être une marque 100 % électrique en Europe en 2030. Pour cela, il y a des sommes colossales à mettre sur la table.