Crash-test Euro NCAP : 5 étoiles pour la Toyota Yaris avec un protocole plus sévère

Euro NCAP a lui aussi été perturbé par le confinement. On a dû attendre mi-septembre pour avoir son premier résultat de crash-test en 2020 ! Celui-ci est très important, car la voiture crashée, la Toyota Yaris, inaugure un nouveau système de notation. L'organisme indépendant fait régulièrement évoluer sa grille d'évaluation afin de s'adapter aux progrès des véhicules. Et 2020 est placée sous le signe de gros changements, ce qui au passage rend la comparaison avec les précédentes notes difficiles.

Évolution la plus notable : le choc frontal contre un mur fixe à 64 km/h, réalisé depuis 1997, est remplacé par un choc à 50 km/h contre un obstacle en mouvement à 50 km/h aussi. Le but est de mieux évaluer les effets d'une collision frontale pour les occupants du modèle testé… mais aussi d'étudier l'impact du véhicule testé sur celui qui lui fait face. Autre changement, pour le choc latéral, avec la prise en compte d'éventuels impacts entre les occupants du véhicule.

Depuis plusieurs années, Euro NCAP teste les aides à la conduite, notamment le freinage d'urgence. Ces tests ont été renforcés en 2020, avec des scénarios plus complexes, comme le véhicule qui coupe la route à un autre. L'organisme va aussi étudier le bon fonctionnement de la détection de l'inattention du conducteur ainsi que la pertinence des informations envoyées par le système d'appel d'urgence eCall.

Ceci posé, revenons-en à la Yaris. Malgré une évaluation plus sévère, la nouvelle citadine de Toyota a reçu les fameuses 5 étoiles. Et Euro NCAP indique que l'auto fait figure de nouvelle référence chez les citadines. On se souvient que lors de sa présentation, Toyota avait dit que la nouvelle Yaris est la citadine la plus sûre du marché. Euro NCAP lui donne raison !

La Yaris tire avantage de son équipement de base particulièrement fourni en matière de sécurité. La note des équipements de sécurité est de 85 %. La japonaise est d'ailleurs la première citadine dotée en série d'un airbag central entre le conducteur et le passager. La voiture brille ainsi en choc latéral. En revanche, dans le choc frontal, elle perd quelques points à cause d'une protection moyenne du torse et du bassin du conducteur. Mais le score global en protection des adultes est bon, avec 86 %. Celui pour la protection des enfants est aussi à un haut niveau avec 81 %. Sur ce point, la Yaris est surtout pénalisée par l'absence de fixation Isofix à l'avant. Mais les petits passagers n'ont rien à craindre à l'arrière.

Du côté de la protection des usagers vulnérables de la route, le score est de 78 %. En cas de choc frontal avec un piéton, la tête est trop exposée sur les montants de pare-brise. Le freinage automatique s'est montré bon face aux piétons mais moyen face aux cyclistes.