Crash-test : le cas spécial du Jeep Wrangler

L'organisme équivalent de notre Euro NCAP aux Etats-Unis, l'IIHS (Insurance institute for highway safety) dévoiles des images intéressantes d'un cas particulier constaté lors de crash-tests. C'est la première fois que l'IIHS constate qu'un véhicule se couche sur son flanc en cas de choc trois quarts frontal.

Il s'agit du Jeep Wrangler (modèle 2019). Sur la vidéo, on voit que le début du choc est "normal" et suit la cinématique d'autres véhicules, mais le Wrangler finit finalement par prendre de la hauteur et se retrouver sur le flanc.

Un cas totalement inédit dans l'histoire de l'IIHS qui n'est pas isolé, puisqu'un second essai a conduit au même résultat. Si la protection même du conducteur n'est pas mauvaise, l'organisme point du doigt le danger de l'éjection des occupants en cas de "couchage" sur le flanc, plus dangereux qu'un retournement complet.

Fiat avait annoncé que la méthode de test n'était pas adéquate, mais même avec un crash-test réalisé selon le protocole du constructeur, le Wrangler s'est quand même retourné.