Cupra Formentor : rendez-vous demain pour découvrir les premières images en direct de l'essai

Si vous voulez tout savoir, les essais du Cupra Formentor devaient normalement se dérouler il y a quelques semaines à… Formentor, c’est-à-dire sur la péninsule s'étirant au nord de l'île de Majorque, dans l'archipel des Baléares, offrant un panorama fabuleux mais aussi des routes extraordinaires. Mais le coronavirus en a décidé autrement et c'est finalement en Champagne, région qui ne manque pas non plus de charmes, que nous nous rendons demain afin de prendre pour la première fois le volant de ce SUV survolté équipé d'un 2.0 TSI de 310 ch, d'une boîte de vitesses à sept rapports DSG7 et d'une transmission intégrale 4Drive.

Et, comme d'habitude, nous vous invitons à nous suivre en découvrant nos premières impressions dès demain après midi sur le lieu de l'essai, que ce soit en direct sur notre page Facebook, ou en différé ici ensuite.