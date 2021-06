Dacia Duster restylé (2021) : nouvelle gamme, prix à partir de 14 490 €

Le choix des motorisations

Dacia a fait du ménage dans l'offre du Duster. Il n'y a ainsi plus qu'un diesel, le Blue dCi de 115 ch. C'est le seul bloc disponible en 4x4. Du côté de l'essence, le TCe 90 ch n'est pour l'instant plus proposé. L'entrée de gamme est donc la version bicarburation essence/GPL Eco-G de 100 ch (qui était de toute manière au même prix que le 90 ch, devenu donc sans intérêt).

On retrouve les TCe de 130 et 150 ch. Le plus musclé est couplé à la boîte automatique EDC, qui fait ainsi son grand retour chez Dacia.

Les finitions et principaux équipements de série

Essentiel : barres de toit noires, radio MP3 avec prise jack et USB, Bluetooth.

Options > clim manuelle : 200 €, antibrouillards : 150 €, régulateur de vitesse avec volant Soft Feel : 200 €.

Confort : Essentiel + clim manuelle, antibrouillards, radars de recul, régulateur de vitesse, rétros électriques et dégivrants, écran tactile 8 pouces, jantes 16 pouces.

Options > console centrale : 200 €, pack navigation avec caméra de recul : 400 €.

Prestige : Essentiel + clim auto, avertisseur d'angle mort, caméra de recul, navigation, console centrale haute, jantes 17 pouces, pack look extérieur (skis avant/arrière et rétros couleur alu, vitres surteintées).

Options > caméras multivues : 300 €, carte mains libres : 250 €, sièges avant chauffants : 200 €.

Les prix

Le ticket d'entrée grimpe fortement. Il passe de 12 490 à 14 490 € ! La raison ? Dacia abandonne le modèle de base Access, qui représentait à peine 1 % des ventes. La gamme commence avec l'Essentiel, dont les prix baissent parce que la clim n'est plus de série, "afin de répondre aux attentes de certains clients qui ne souhaitaient pas payer un équipement dont ils n’avaient pas l’usage". Mais elle n'est facturée que 200 € en option. Dacia a d'ailleurs réduit le nombre d'options.