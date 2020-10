Dacia Logan : l'instigatrice - Salon de l'auto Caradisiac

La principale amélioration de la Dacia Logan seconde du nom a porté tout d’abord sur les lignes, qui sont désormais plus séduisantes. Tendance identique dans l’habitacle avec une planche de bord sans fioriture mais qui gagne en attrait.

Par rapport à la première, c’est surtout l’équipement qui s’enrichit énormément avec le régulateur-limiteur de vitesse, la direction assistée, le radar de recul, le système de navigation Media Nav ou la banquette arrière rabattable

Même si la Logan est une berline tricorps donc moins pratique qu’une berline à hayon, elle ne néglige pas ces aspects bien au contraire. Ainsi, le coffre revendique un volume de 510 litres tandis que l’habitabilité arrière est très généreuse. Le tableau est presque parfait, mais il faudra tout de même composer avec une qualité des matériaux très basiques, conforme à ce que l’on peut attendre d’un véhicule low cost.

Question moteur, le choix est restreint et se concentre sur l'essentiel avec du diesel (Blue Dci 75 et 95 ch) et de l’essence atmosphérique (SCE 75 ch) et turbo (90 ch). Mais le plus intéressant est l’introduction récente d’une déclinaison GPL (Eco-G 100 ch) basée sur le moteur essence le plus puissant qui est synonyme d’économies, d’autant plus que cette version est proposée au même prix que l’essence. Si vous aimez cette Logan, il faudra vous dépêcher car la nouvelle génération ne sera plus commercialisée en France.

Essai - Dacia Logan: la berline qu'il nous faut

C’est par elle que le scandale est arrivé. En 2004, lors de sa sortie, la première Dacia Logan proposait les prestations d’un véhicule neuf, robuste et moderne, au tarif d’un modèle d’occasion. Renouvelée fin 2012, la Logan de deuxième génération est-elle aujourd’hui toujours aussi à son avantage ?

Essai vidéo - Dacia Logan restylée : cure de modernisme

Plus ancien modèle Dacia vendu en France, la Logan continue de faire carrière. Aujourd’hui, la seconde génération, qui jouit d’une aura moins grande que sa devancière, a droit à un restyling. La cure de jouvence va-t-elle fonctionner ?

Que vaut la Dacia Logan en occasion?

Fiabilité de la Dacia Logan 2 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

La Dacia Logan... C'est par elle qu'est arrivé le raz-de-marée du low cost. La première génération commercialisée en 2005, a en effet défriché ce nouveau domaine automobile. Et de belle façon, avec un succès qui n'a pas manqué d'étonner et de rendre envieux d'autres marques. Le Dacia "moderne" a depuis étoffé sa gamme et la deuxième génération de Logan a pris son départ fin 2012. Avec les mêmes recettes que sa devancière : prix plancher, prestations incroyables pour ledit prix, volume de coffre record, simplicité de gamme, fiabilité au top grâce à des organes déjà éprouvés

La Dacia Logan en occasion Prix de la Dacia Logan neuve : de 8 150 € à 13 660 € Prix de la Dacia Logan en occasion : L'avis fiabilité de Caradisiac La marque Dacia, dont le concept originel est de proposer des véhicules reprenant des bases éprouvées, et des motorisations qui le sont tout autant, est réputée pour la fiabilité qui en découle. D'autant que le peu d'électronique à bord évite bien des soucis. C'est donc sans surprise que la Logan de deuxième génération affiche un bilan très positif à ce chapitre. Peu de soucis, peu graves en général, et sans récurrence particulière. Seuls les moteurs les plus récents installés en fin de carrière arrivent à provoquer quelques soucis épars. En tout cas rien qui puisse contre-indiquer un achat en occasion.

