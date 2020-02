Dacia Sandero : nouvelles séries limitées City+ et 15 ans

La remplaçante de la Sandero sera dévoilée dans quelques mois. Mais cela n'empêche pas Dacia de faire encore évoluer la gamme de sa citadine. Après le retour de l'offre GPL en janvier, voici pas moins de deux séries spéciales, la City+ et la 15 ans.

La City+ se place en cœur de gamme et remplace la finition Confort. Cette variante joue la carte du prix psychologique avec 9 990 € en prix d'accès sans condition. Mais l'équipement est complet. Par rapport à la finition Essentiel, à 9 590 € et qui a déjà les antibrouillards, la radio Bluetooth ou la banquette rabattable 1/3-2/3, la City+ ajoute la climatisation manuelle, l'ordinateur de bord, les rétros extérieurs électriques. Cela vaut donc largement le coup, d'autant que la présentation est plus soignée (rétros ton caisse, poignées chromées à bord).

Au sommet de la gamme, place à la série limitée 15 ans, qui fête donc les 15 ans de la marque en France. Cette variante est basée sur la version baroudeuse Stepway, déjà très bien équipée (radars de recul, régulateur de vitesse, clim manuelle, quatre vitres électriques…). Pour 300 € de plus, la 15 ans gagne la caméra de recul et la climatisation automatique. Côté look, il y a des jantes 16 pouces spécifiques, des coques de rétros peintes en noir, une sellerie inédite, des seuils de porte 15 ans.

Les prix

City+

> Essence SCe 75 ch : 9 990 €, Essence/GPL TCe 100 ch : 11 590 €, Diesel dCi 95 ch : 13 190 €.

15 ans

> Essence TCe 90 ch : 13 390 €, Essence/GPL TCe 100 ch : 13 690 €, Diesel dCi 95 ch : 15 290 €.