Dans cette vidéo, trois heures de V10 de LFA

Les clips d'ASMR consistant à mettre en valeur un son plutôt qu'une image pullulent sur la toile et les réseaux sociaux. Le phénomène concerne sans surprise l'automobile avec des courtes séquences mettant à l'honneur les claquements des portes et des capots, des manipulations des commodos, des ronronnements du moteur ou encore des buses d'aération.

Au sommet du budget ASMR, voici une vidéo de Lexus LFA chargée de caresser les oreilles. Une auto qui, pour mémoire, faisait travailler lors de son développement Toyota et Yamaha pour une sonorité particulièrement musicale.

Des images et du son sur trois heures

Les séquences dévoilent une Lexus LFA Nürburgring Edition avec sa teinte orange et son aileron arrière spécifique. Ici pas question de toucher aux ouvrants compte tenu du moteur sublime caché sous le capot avant. Vidéo d'ambiance oblige, le média s'étend sur trois heures et une minute avec comme son sa mécanique V10 atmosphérique de 571 chevaux. Détail amusant : la production ne provient pas d'un fan en vénération sur la supercar nippone mais bien de chez Toyota via sa chaîne Youtube japonaise Toyota Times.

La Lexus LFA Nüburgring Edition, le summum du summum

Pour rappel, la Lexus LFA devenait encore plus exclusive en 2010 en via la Nüburgring Edition. La sportive se démarquait de la version courante par des couleurs spécifiques (noir mat, noir, blanc ou orange), un intérieur en Alcantara noir avec surpiqûres rouges ou violettes, une console centrale et des panneaux de porte en fibre de carbone et un siège conducteur sur-mesure. Une auto facile à reconnaître de l'extérieur via son aileron fixe en carbone ainsi que sa lame avant, ses ailettes et son diffuseur revus. Le tarif de cette série limitée à 50 exemplaires avoisinait les 500 000 euros contre 375 000 euros pour la LFA standard.