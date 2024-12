De retour après dix ans d'absence, le Toyota Urban Cruiser fera-t-il mieux que le premier opus ?

Ce Toyota Urban Cruiser ne vous évoque-t-il pas un autre modèle ? Un certain Suzuki eVitara ? Rassurez-vous, c’est normal puisque ces deux autos ont été développées conjointement.

La ressemblance est pour la moins frappante, notamment vue de profil puisqu'il est très difficile de les distinguer. De l’arrière, seuls le logo et la signature lumineuse diffèrent. C’est à l’avant que les deux comparses s’éloignent le plus. Le Toyota arbore un bouclier ainsi qu’un duo calandre/optiques spécifiques et en accord avec la production Toyota actuelle.

Ce n’est pas non plus dans l’habitacle que cet Urban Cruiser se distingue en reprenant le mobilier, jusqu'au volant, du Suzuki. Les écrans sont bien sûr identiques : 10,25 pouces pour le combiné d’instrumentation et 10,1 pouces pour l’écran tactile. Nous avions constaté lors de la révélation du Suzuki eVitara que les matériaux employés manquaient de cachet. Toyota fera-t-il mieux sur ce point ? Réponse en début d’année.

En revanche, la modularité est bien étudiée avec une banquette coulissante et des dossiers réglables, et l’espace à bord se révèle appréciable. En revanche, le coffre se montre décevant une fois les sièges reculés.

Deux batteries et quatre roues motrices

Moins surprenante, la partie technique est partagée entre les deux SUV. Ainsi, le Toyota proposera deux capacités de batteries, soit 49 ou 61 kWh. Aucune autonomie n’est annoncée à ce jour, mais nous pouvons tabler sur un rayon d’action de 400 km environ. À noter que la pompe à chaleur permettra des gains d’énergie. La petite batterie ne sera disponible qu’en traction avec un moteur de 144 ch, tandis que la grande batterie aura droit à un électromoteur plus costaud de 174 ch. Ce n’est pas tout puisqu’une déclinaison à quatre roues motrices fait aussi partie du programme avec à la clé 184 ch.

Le premier Toyota Urban Cruiser n’avait pas marqué les esprits lors de sa sortie en 2009. On souhaite au deuxième opus davantage de succès, mais son design très proche de celui du Suzuki ne joue pas réellement en sa faveur. Il fera sa première apparition lors du salon de Bruxelles, qui se tiendra du 10 au 19 janvier 2025.