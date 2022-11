Déjà des remises sur la nouvelle Peugeot 408

La nouvelle Peugeot 408 est chère. Comme nous le détaillions il y a quelques jours, la nouvelle familiale de la marque au lion peut faire grimper l'addition à plus de 51 000€. Dans ses finitions hautes, elle se positionne même au-dessus du SUV 3008 et de la berline 508 à motorisation et finition égales.

Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient craquer : ce mois de novembre, la familiale aux proportions singulières profite de remises intéressantes sur toute sa gamme, à l'occasion de l'opération « Black Friday ». Normalement proposée à 37 350€, la version de base (moteur de 130 chevaux en finition Allure) se négocie à 35 430€ soit une réduction de 5,14%. Sur l'Allure Pack, la réduction est de 5,06%. Pour la GT (toujours avec le moteur de 130 chevaux), la réduction est de 4,9%. La First Edition haut de gamme, elle, a droit à une réduction infime de 1,48%.

Remise similaire pour les autres moteurs

Le montant de la remise (un peu moins de 2000€) reste valable sur les autres moteurs de la gamme. Pour l'hybride 180 en finition Allure, par exemple, l'avantage est de 1930€ (soit 4,24% de réduction). Pour une hybride de 225 chevaux en finition GT, il est de 2080€ soit 4,04% de réduction. Pas encore de quoi faire de la 408 une familiale bon marché, mais cette remise a au moins le mérite de faire passer un peu mieux la pilule. Si vous voulez connaître toutes les remises des constructeurs en France au moins de novembre, consultez notre guide des promos.