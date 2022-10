Mondial de Paris 2022 – La Peugeot 408 est-elle trop chère ?

Star du Mondial de l'automobile de Paris 2022, la 408 veut chasser sur les terres des modèles familiaux les plus en vue du marché avec une approche stylistique plutôt audacieuse, à mi-chemin entre la berline à hayon et le véritable SUV. On savait déjà que cette nouvelle 408 ne serait pas donnée, surtout dans sa version de lancement First Edition à 49 850€ (via une petite remise).

Et à quelques heures de l'ouverture des portes du salon, le constructeur au lion dévoile enfin la grille des tarifs complète du modèle. Elle confirme le positionnement haut de gamme de la 408 : dans sa version de base équipée du moteur essence Puretech de 130 chevaux accouplé à la boîte automatique à huit rapports, elle se négocie en effet à 37 350€ en finition Allure. A titre de comparaison, la 308 coûte très exactement 31 970€ avec la même configuration mécanique et une finition identique. L'équipement de série diffère entre les deux autos, mais la nouvelle familiale de Peugeot se montre clairement moins abordable.

Jusqu'à 51 400€

Par rapport au prix de lancement à 50 600€ (remisé à 49 850€ en offre spéciale First Edition), la 408 devient même plus chère puisqu'elle fait grimper l'addition jusqu'à 51 400€ pour la finition GT avec le groupe motopropulseur hybride rechargeable de 225 chevaux. Configurer une 308 avec les mêmes éléments vous coûtera plutôt 45 470€. Quant au 3008, il revient 50 000€ tout rond en cochant cette finition GT et ce groupe motopropulseur. Même la berline 508 est désormais moins chère, à 50 500€ en GT 225 chevaux hybride rechargeable ! Notez tout de même que la 408 First Edition, légèrement moins chère que la GT avec un équipement meilleur, est toujours disponible actuellement.