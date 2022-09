Mondial de Paris 2022 - Officiel : la nouvelle Peugeot 408 First Edition à 49 850€

50 600€. Voilà l'addition stratosphérique annoncée il y a quelques jours à propos du prix de lancement de la nouvelle Peugeot 408 First Edition avec le moteur hybride rechargeable de 225 chevaux. Et la rumeur disait vrai : La marque au lion vient officiellement d'intégrer la 408 à son configurateur en ligne dans sa version de lancement haut de gamme. Et le prix catalogue de la 408 First Edition est réellement de 50 600€. En revanche, la voiture bénéficie d'une petite remise pour ce lancement afin de bénéficier du bonus écologique des véhicules hybrides rechargeables de 1000€, réservé aux autos affichées à moins de 50 000€. Ce sera donc finalement 49 850€ et même 48 850€ une fois le bonus déduit.

A ce prix, la Peugeot 408 s'équipera de jantes de 20 pouces à la finition « Monolithe diamantée », du pack Drive Assist Plus (comprenant le Drive Assist en plus du « Rear warning » et de l'aide au maintien de la position dans la voie), du Peugeot i-cockpit 3D et de l'accès et démarrage mains libres. A l'intérieur, les clients bénéficieront de sièges électriques chauffants et massants. Les 300 premiers clients seulement auront droit au Pack électrique offert, avec la prise en charge à hauteur de 1 500€ de l'installation de la wall-box à domicile.

490€ par mois

Pour ceux qui préfèrent la location à l'achat frontal, la 408 First Edition coûtera 490€ par mois après un premier loyer de 7 900€ en location longue durée de 36 mois avec 15 000 kilomètres par an. Le tarif des versions moins haut de gamme sera précisé ultérieurement et les premières livraisons auront lieu dans 20 mois. A titre de comparaison, rappelons que le Peugeot 3008 équipé du même moteur coûte 49 920€ en finition GT Pack. Par rapport au SUV familial, la 408 possède tout de même un petit avantage d'équipement.