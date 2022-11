Voitures neuves : les promotions de novembre 2022

Même si les tarifs affichés en neuf par les constructeurs automobiles continuent de monter en ce mois de novembre 2022 chez la plupart des marques, il y a encore quelques bonnes affaires avec des réductions qui peuvent atteindre jusqu'à -20% sur des modèles moins recherchés que les stars du marché. Alors, envie de vous faire un petit cadeau de Noël avant l'heure ? Voilà notre tout des promotions proposées par les marques, avec juste ci-dessous notre sélection des offres les plus alléchantes.

La bonne affaire du moment : Toyota C-HR, Nissan et...la Peugeot 408 !

Les remises spectaculaires de Nissan du mois dernier restent d'actualité en novembre, avec les -20% du gros Primastar Combi pensé pour les familles nombreuses affiché à 33 515€. Mais ce mois-ci, le Toyota C-HR se fait lui aussi remarquer avec plus de 15% sur sa version hybride. A l'heure où tout le monde veut des SUV compacts, il y aura sans doute de quoi en convaincre certains avec cette remise aussi intéressante. Très loin des records, on note aussi la remise de plus de 5% sur la toute nouvelle Peugeot 408. Si cette nouveauté vous plaît, la réduction permet d'adoucir un peu son addition salée.