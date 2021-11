Toyota C-HR : quelques évolutions pour le millésime 2022

Déjà restylé (fin 2019), le C-HR profite à nouveau d'évolutions, certes légères mais qui prouvent que Toyota va faire durer la carrière de son original crossover hybride. La gamme du millésime 2022 intègre des finitions Edition et Collection revues, qui reçoivent notamment de nouvelles jantes de 18 pouces.

La palette de coloris s'enrichit avec la peinture Améthyste, qui peut être associée à un toit noir (le gris visible sur les photos de la marque n'est pas disponible en France). À bord, l’habillage des sièges est composé d'une nouvelle combinaison de tissu et de cuir synthétique souple sur Edition, et les garnitures reçoivent un traitement Bronze.

Côté équipements, le C-HR profite d'un nouveau système multimédia, le Smart Connect, promis plus puissant et plus réactif. Il est doté de services connectés, dont une navigation avec l'info trafic, grâce à un module de communication qui n'impose pas un couplage téléphonique (et évite donc les mauvaises surprises sur la conso de son forfait). Il y a aussi un nouvel assistant vocal.

De série, la navigation intègre pendant quatre ans la navigation dans le cloud, les informations locales sur le stationnement et les événements routiers, les mises à jour à distance et l'assistant vocal. En option, le Smart Connect Plus ajoute une cartographie urbaine en 3D, la signalisation routière et les emplacements des radars fixes.

La nouvelle gamme est disponible à la commande, avec des livraisons qui commenceront début 2022.