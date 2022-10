Voitures neuves: les promotions d'octobre 2022

Alors que le Mondial de l'automobile 2022 se prépare à ouvrir ses portes, où faut-il aller pour trouver les remises les plus intéressantes en ce mois d'octobre ? Nous avons épluché toutes les offres en cours actuellement chez les constructeurs automobiles. Toujours rien du côté des constructeurs premium allemands ou de Dacia mais une fois de plus, il y a quelques propositions intéressantes.

La bonne affaire du moment : Nissan Primastar Combi, Town Star et Volkswagen Golf

Certes, la perspective de rouler dans un utilitaire comme le Primastar Combi ne fait rêver personne. Mais pour ceux qui ont besoin d'une habitabilité maximale, les neuf places du Japonais feront merveille. Grâce à une remise de 8 380€, il se retrouve à 33 515€ (soit -20%). Son petit frère le Town Star, nouveau cousin du Renault Kangoo, est à peine moins intéressant avec une remise de 4 257€ (-15%) et une addition à 24 123€ encore plus acessible. Notons aussi que ce mois-ci, Volkswagen offre quasiment 10% de remise sur la Golf pour ceux qui ne jurent que par les marques allemandes.

Attention aux fausses remises

La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d'achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu'il récupère lors d'un achat frontal. Et n'oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d'un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n'hésitez jamais à essayer d'aller plus loin que la remise proposée par le constructeur.