Nissan : restylé, le NV300 devient Primastar

Une pluie de stars pour la gamme d'utilitaires de Nissan. À l'occasion de la présentation du nouveau Townstar, dérivé du Renault Kangoo et remplaçant du NV200, la marque japonaise a renommé les autres véhicules pour recréer un esprit de famille. Le grand NV400 devient l'Interstar. Et le NV300 est rebaptisé Primastar.

À cette occasion, le véhicule est profondément restylé. Pas surprenant, puisqu'il s'agit d'un Trafic rebadgé, et Renault a présenté il y a quelques jours la version rafraîchie de son utilitaire. Le Primastar s'en distingue par sa calandre à l'épais contour chromé et son bouclier, plus anguleux. Le look pourra être agrémenté de jantes 17 pouces et de phares LED.

Comme pour le Trafic, le restylage est l'occasion de mettre à jour l'équipement, qui n'était plus du tout à niveau. Le Primastar fait ainsi le plein de nouvelles aides à la conduite avec le freinage d'urgence intelligent, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux ou encore la surveillance des angles morts. La toute nouvelle planche de bord intègre un écran tactile 8 pouces avec les connectivités Apple Car Play et Android Auto.

Si le petit Townstar ose faire l'impasse sur le diesel, le Primastar fera encore la part belle à ce type de moteurs, avec au menu des versions à boîte auto double embrayage.