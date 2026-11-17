Des centres pour voitures volantes en Europe ? C'est pour bientôt grâce à Pal-V
Après des années de développement, la voiture volante néerlandaise PAL-V Liberty se rapproche progressivement d’une utilisation concrète. Le constructeur ambitionne désormais de créer un véritable réseau européen pour permettre à son étonnant engin de passer de la route aux airs.
Les voitures volantes appartiennent-elles encore à la science-fiction ? Pas pour le constructeur néerlandais PAL-V qui prépare désormais les infrastructures nécessaires à leur utilisation. Avec ses partenaires FLYVE et Inter-Data Science Port Hagfors, l’entreprise envisage d’implanter en Suède son premier centre FlyDrive destiné à faciliter les déplacements mêlant route et aviation.
Au cœur du projet figure la PAL-V Liberty, une étonnante voiture biplace capable de se transformer en autogire grâce à son rotor repliable. Au sol, elle peut atteindre 160 km/h tout en revendiquant 1 315 kilomètres d’autonomie. Une fois dans les airs, elle peut parcourir 500 kilomètres et grimper jusqu’à 3 350 mètres d’altitude. De quoi éviter survoler les embouteillages à condition de disposer d’une piste pour décoller et de couloirs aériens.
Une première structure à venir
La ville suédoise de Hagfors pourrait accueillir le premier centre réunissant infrastructures, formation et encadrement réglementaire. Pour la suite, d’autres implantations sont envisagées en Allemagne et en Italie. Du côté des tarifs, la Liberty Pioneer Edition limitée à 90 exemplaires débute à 499 000 euros.
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