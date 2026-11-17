Les voitures volantes appartiennent-elles encore à la science-fiction ? Pas pour le constructeur néerlandais PAL-V qui prépare désormais les infrastructures nécessaires à leur utilisation. Avec ses partenaires FLYVE et Inter-Data Science Port Hagfors, l’entreprise envisage d’implanter en Suède son premier centre FlyDrive destiné à faciliter les déplacements mêlant route et aviation.

Au cœur du projet figure la PAL-V Liberty, une étonnante voiture biplace capable de se transformer en autogire grâce à son rotor repliable. Au sol, elle peut atteindre 160 km/h tout en revendiquant 1 315 kilomètres d’autonomie. Une fois dans les airs, elle peut parcourir 500 kilomètres et grimper jusqu’à 3 350 mètres d’altitude. De quoi éviter survoler les embouteillages à condition de disposer d’une piste pour décoller et de couloirs aériens.

Une première structure à venir

La ville suédoise de Hagfors pourrait accueillir le premier centre réunissant infrastructures, formation et encadrement réglementaire. Pour la suite, d’autres implantations sont envisagées en Allemagne et en Italie. Du côté des tarifs, la Liberty Pioneer Edition limitée à 90 exemplaires débute à 499 000 euros.